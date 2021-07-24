陳茂波指本港有足夠土地發展　研究修訂城規條例防濫用

本港房屋土地問題一直受關注，國務院港澳辦主任夏寶龍早前亦表示希望本港能告別劏房及籠屋。財政司司長陳茂波接受《南華早報》專訪，認為本港有足夠土地發展，政府正研究減少部分法定程序，包括修改《城市規劃條例》，以避免濫用。



財政司司長陳茂波接受《南華早報》專訪，指正研究修改《城市規劃條例》。（資料圖片）

財政司司長陳茂波指，就本港的土地供應，政府將盡力向前走，同時亦需要社會的支持。發展局於2018年設立精簡發展管制督導小組，研究方案精簡部門間涉及處理土地及建築的流程。政府亦正研究減少部分法定程序，包括修改《城市規劃條例》 。他指，留意到條例需要作更改以提升效率，同時亦可避免濫用。

《城市規劃條例》於早年曾作出修訂，包括公開城規會會議、開放會議文件及紀錄供公眾查閱，而規劃申請亦會公開讓市民提出意見。當時政府指，修訂條例為令公眾人士有更多機會參與，及提高有關過程的透明度。

陳茂波建議再就香港與深圳邊境地帶研究發展方案。（資料圖片）

應重新研究發展深圳邊境地帶

陳茂波於訪問中提到，認為本港有足夠土地作發展，政府將於未來2個月公布《香港 2030+》報告，估算本港未來20年的土地需求。他又指出於香港與深圳邊境地帶中，除已規劃作房屋、商業等用途的土地外，有更多地可供發展，建議應再研究發展方案。

對於市建局就油旺地區規劃已完成研究，陳茂波指相信市建局無財政上的考量，若他們需要政府注資，政府亦會考慮。