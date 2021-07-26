女導師抽脂誤殺案　新接待員任手術室助理　指醫生做完療程便離開

體重約250磅的拉丁舞女導師，七年前到「重生植髮中心」接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫否認誤殺罪受審，案件今(26日)在高等去院續審。參與手術的其中一名助理作供指，她於案發前約兩星期入職任接待員。她為了賺取更多薪金，答應參與手術工作，但她從未接受任何醫學訓練，當日是她第一次參與手術，直言不認得手術室儀器。她稱，手術當天女西醫做完療程便離開，並曾說：「交晒畀你啊。」惟期間同事曾上廁所，留下她與事主獨處手術室。



坦言不認得手術室儀器操作

鄭凱琪今供稱，在案發前約兩星期入職，在涉案中心任接待員。及後，公司問她會否參與手術工作，以賺取更多薪金，她答允。但她指，從未接受醫學訓練。有同事曾就手術室內的儀器操作，講解一次，但她坦言不記得。

證人鄭凱琪稱她到案發美容院任接待員兩星期，便充當手術室助理。(朱棨新攝)

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女被告做完離程即離開

鄭續指，涉案時為她第一次參與手術，女被告關孝孜(38歲)在死者李嘉瑩背部抽脂。根據片段，被告於同日下午2時43分，謂：「你地有乜call我呀，我交晒畀你啊，byebye，唔該晒。」然後離開手術室。

手術後，鄭留在手術室，等候李醒來。她又按同事吩咐，以手拍一拍以喚醒李。她稱共拍了兩、三次，李都未有郁動。庭上播放的片段顯示，有聲音謂：「李小姐、李小姐，聽唔聽到？」

同事上廁所 鄭與事主獨處手術室

此外，控方問及監測維生指數的儀器，鄭稱不肯定當時是否被另一同事關掉。她坦言：「唔識睇部機。」因此未有特別留意它。她指，手術時儀器的指套接駁李，片段顯示，未見相關儀器接駁李。

鄭的同事因上廁所，一度只留下鄭和李在手術室。同事返回手術室後，鄭告知李未清醒，問同事是否正常，同事遂致電被告。

女被告關孝孜，38歲，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。

案件編號：HCCC200/2018