張家朗奪金！林大輝喜極而泣‎ 回應送樓承諾：將贈250萬助做業主

港隊劍擊代表在東京奧運寫下港隊歷史佳續！香港男子劍擊代表張家朗在花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌，寫下香港奧運歷史新一頁。

2018年，體育學院主席、全國政協委員林大輝曾向林大輝中學畢業生承諾：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」林大輝接受《香港01》訪問時表示，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，共有750萬元獎金，笑言：「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀。」



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「好多人都喊，唔係得我一個喊咗出黎」

林大輝直言，看到張家朗奪金，興奮、開心得文字無法描述，又指回歸以來二十多年，「香港等呢個金牌等得太辛苦，等金牌等到好辛苦」，他大讚張家朗「好爭氣好生性」，「為香港、為體育、為佢自己，都係起好大作用，印證香港年輕人只要靠努力、靠耕耘，係會有出頭嘅一日。」

林大輝又指，看到張家朗一步一步成為頂尖級的金牌運動員，感到非常高興，「特別佢係林大輝中學嘅學生，睇到佢由少年、『中年』，去到代表香港打比賽，到依家拎到冠軍、為香港爭光，作為做教育，真係好開心」，「一定喊，好多人都喊，唔係得我一個喊咗出黎，係好開心咁喊。」

林大輝表示，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金。（資料圖片）

「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀」

至於是否按承諾為張家朗送樓，林大輝表示，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，笑言：「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀」，「林大輝中學基金嘅做法，由上次亞運開始，已經按計劃定出金額，我哋會比50%，家朗除了拎到體院500萬，亦會拎到林大輝基金嘅250萬元，即係有750萬元。香港樓價雖然貴，但依家拎著750萬，都有機會買到樓。遲啲先啦，我哋仲有學生未完成比賽，唔好咁大壓力佢哋，稍後會考慮下會否提升（金額）。」

林大輝早前表示，根據今屆精英運動員嘉許計劃，在個別項目取得金牌的港隊代表將可獲500萬元獎金，銀牌可獲250萬元獎金，銅牌則可獲125萬元獎金，即張家朗將可獲得500萬元獎金。

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據《香港01》於2018年的報道，張家朗在林大輝中學畢業，當時他出席「林大輝傑出運動員獎勵計劃」頒獎禮，林大輝向黃鎮廷等運動員說：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」

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