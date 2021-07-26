張家朗奧運奪金｜一早信愛徒贏奧運　法籍教練：佢由男孩成為男人

「香港劍神」張家朗在東京奧運花劍個人決賽，以15：11擊敗上屆奧運金牌得主﹑意大利劍手加羅索（Daniele Garozzo），為香港贏得史上第二面奧運金牌。張家朗的法籍教練Gregory十分激動，他為張家朗為自豪。他表示見到張家朗日常訓練及生活，加上肯聽從他意見改變，所以他相信家朗總有一日可以成為奧運金牌。



在2018年12月始加入香港隊的法國籍教練Gregory見證張家朗奪金後，他說：「張家朗今日所做的實在太令人吃驚！他以前像一個男孩（boy），但我幾肯定在今次比賽後，他會成為一個男人（man）」

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奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

Gregory的語氣仍然很激動，他以張家朗及每位劍擊隊成員為榮。他說：「我很自豪，我以香港為榮，你知我們的獎牌不多。我做到最好，他們又做到最好，我們一起努力接近3年，我感到很滿足，我真的很自豪，我為他及所有人而自豪。」

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雖然張家朗之後還要出戰花劍男團，但Gregory表示會給家朗一個短假期，好好慶祝。他說：「今晚，我只想他好好享受奧運冠軍，明日會是休息日。」

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雖然賽前較少人估到張家朗會贏冠軍，但Gregory說：「我知道的，我知道我們做得到的，我都想他知道，他是做得到的，現在他做到了。」

他表示儘管張家朗在3年前的亞運失利，未能奪冠，但他仍相信張家朗可以成為最佳，他說：「亞運的時候，他還很年輕，會錯失一些比賽。不過，當我見到他訓練的表現，見到他如何接受我的意見，還有他如何照顧好自己，我知道他有一日可以成為奧運冠軍。我不肯定是今日，或者是3年後的巴黎。最後，可能他會在巴黎贏多次。」

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