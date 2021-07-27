消費券｜8.1發放首日適逢張家朗戰團體賽　商場派能量飲品打氣

市民最快8月1日收到首批政府電子消費券，多間商場均推出優惠活動配合消費券商機。5000元消費券發放首日適逢金牌「香港劍神」張家朗聯同隊友出戰東京奧運男子花劍團體賽，新地12個商場將免費派發逾6,000支能量飲品，齊齊為港隊加倍能量！

領展23個商場及街市8月1日亦推出「消費添飯家煮意」活動，只需登記成為領展會員單次消費500元，即可換領一公斤香米。滿足指定條件下儲滿指定電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機、厚燒格子三文治機、récolte日式電飯煲，更；餘下電子印花更可參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎。



新鮮出爐的東奧男子個人花劍金牌得主張家朗，8月1日早上聯同隊友蔡俊彥、張小倫及吳諾弘出戰男子花劍團體賽。新地表示，旗下12個商場（東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）當日準備了逾6,000支能量飲品免費派發，齊齊為市民、為港隊加倍能量。

新地其中7個直播商場（東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、Ocean PopWalk海天晉滙、卓爾廣場）亦將送出1,000支香檳式汽酒，供The Point會員以低至1,000分及指定消費金額換領。

電子消費券首2,000元將於同日陸續發放，12大商場更聯手推出「消費券賞上賞」，The Point by SHKP會員以電子消費券支付工具，於場內消費滿2,000元，即可獲回贈總值200元的購物餐飲贈券，回贈率高達10%，賺取The Point會員積分。

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為配合政府消費券計劃展開，領展將於23個商場及街市，加碼送出總值1,700萬元優惠，鼓勵大眾善用手上消費券。領展8月1日至10月15日的「消費添飯家煮意」活動，登記成為領展會員並於23個指定商場或街市單次消費滿500元，即可換領一公斤香米。

若以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機，或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。

餘下電子印花可參加11月大抽獎

電子貨幣包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go 、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式。每人每日只可以換領金鳳香米一包，數量共21,600份，先到先得，換完即止。

至於以消費券電子支付平台的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。餘下的電子印花可用作參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞，將優惠延續至年尾。 禮品數量有限，先到先得，換完即止。