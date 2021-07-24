消費券｜玉石店6月申八達通收款機一直無回音　憂失商機︰一定蝕

政府推出的電子消費券最快於8月1日派發，商戶為迎接規模達360億元的消費券商機，分一杯羹，紛紛申請四間支付平台的商用收款機或二維碼。近日除了有傳八達通公司收到過多商戶申請「爆廠」，目前商戶安裝八達通收款機需等待4至6周。亦有商戶向記者反映，6月初曾向八達通公司申請收款機，但截至今日（24日）仍未獲得審批結果，認為被八達通公司放棄。

八達通公司後來向記者查詢該店資料，指希望盡快協助他們申請收款機。而店主陳女士亦樂意接受協助。



有玉石店透露，於6月初曾向八達通公司申請收款機，但截至今日（7月24日）仍未獲得審批結果，認為被八達通公司放棄。（歐陽德浩攝／陳女士提供）

多次追問沒收到任何回音

記者今日到荃灣某商場向多個商戶查詢了解裝機情況，發現大部分商戶已安裝八達通收款機。不過玉石店店主陳女士透露，於6月初曾向八達通公司申請收款機，雖然客服人員態度友善，詳盡講解需提交的資料，並稱數日後便可獲得審批。不過陳女士遞交資料後「石沉大海」，多次追問仍沒收到任何回音，認為被八達通公司放棄。「石沉大海咗，我都惱惱地，政府希望商戶收消費券，但有公司唔合作。」

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陳又指，長久以來，珠寶小店到銀行開戶均難以獲得審批，未知八達通公司是否亦因類似不明的理由，而拖延審批申請，現時已抱持半放棄態度。她更指，商場內絕大部分珠寶店，均不接受八達通付款，重申與他們無關。問到會否認為錯失消費券的商機，她回應指「蝕一定蝕啦，要接受呢個係現實。」

（八達通官網截圖）

所有申請商戶必須提供最近3個月的銀行戶口月結單

翻查資料，八達通公司官網所公布的資料，有限公司開戶需持有商業登記證、最近3個月的銀行戶口月結單（須顯示公司名稱及戶口號碼）；而獨資經營／合夥業務更須持有稅務局摘錄。

特殊行業訪面，的士司機則需持有最近3個月的銀行戶口月結單（須顯示公司名稱及戶口號碼）、的士司機證；持牌小販亦需持有最近3個月的銀行戶口月結單（須顯示公司名稱及戶口號碼），以及小販牌照。

八達通公司後來向記者查詢該店資料，指希望盡快協助他們申請收款機。而店主陳女士亦樂意接受協助。八達通亦建議，所有申請商戶提供正確和完整的開戶文件，以便加快審批流程。

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