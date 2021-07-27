首宗國安法審訊｜官斥被告針對警員　強調挑戰法紀亦屬危害社會

首宗國安法案件，剛於高院審結，有別於其他高院的刑事案，本案並無陪審團，而是由3名國安法指定法官審理。3名法官經過十多天的審訊，今(27日)頒下62頁的判辭，解釋將被告唐英傑定罪的理由。案中主要爭議，在於插在唐背包上的「光復香港 時代革命」旗幟。法官在判辭確認「光時」是可解成：將香港從中國分裂出去的意思。然而裁定唐罪成，亦要考慮當時的語景。法官認為，唐當日罔顧警方指示仍駕電單車衝向警方，是針對警員的行為，亦屬對社會造成危害。



衝警防線並曾加速

法官根據證人供述當日事發的經過，指被告唐英傑(24歲)當日未有理會警方的警告，一直未有停車，甚至故意衝過警方防線並曾加速。對於辯方質疑，有警員把盾牌掟向被告，法官認為，在警盾出現前，被告的電單車亦會撞向警員，故未有接受辯方這方面的說法。

衝向警員是挑戰法紀及在巡遊

法官又指，被告的電單車越過首兩條防線後，可沿軒尼詩道駛向銅鑼灣。惟被告的電單車先後轉入菲林明道和駱克道，及後再遇上盧柙道和謝斐道的警方第三條防線。法官拒接納辯方所指，被告案發時是避開警員。相反，法官認為被告的行為是針對警員，挑戰法紀。同時，被告的展示旗幟行為，是在巡遊。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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爭議在於口號是否可帶分裂之意

就「光復香港 時代革命」的解讀，法官同意控方專家嶺大歷史系教授劉智鵬所指，不能只考慮「光復香港」或「 時代革命」，解讀時需一併考慮。

法官認為，本案爭議不是口號在案中是否只有一個意思，而是口號是否可以帶有分裂之意。即使辯方的兩名專家：香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，和中文大學新聞與傳播學院院長李立峯，兩人都不爭議，口號是可以帶有分裂的意思。

控辯雙方就光時看法的主要爭議點比較。(詳看下圖)

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法官續指，無論是控方和辯方的專家，都強調解讀口號時，需要考慮語境。法官考慮案中多個因素，包括案發日為香回歸紀念日，亦是《港區國安法》頒佈後首天。當天在港島區有反對國安法的遊行，但屬不合法。被告未有在警方防線停車，公然違反執法機構的合法指示，而被告駕駛展示「光時」旗的電單車，在繁忙街道行駛。法官認為，案中「光時」的口號可以帶有分裂之意，能夠煽動他人作出分裂行為。

認為被告是明白並有意傳達港獨意思

法官亦認為，被告是明白口號有港獨之意，而其展示旗幟的行為，是有意傳達分裂的訊息。法官解釋，被告是故意揀選案發日行動，以吸引公眾的注意。此外，被告電話中有一張圖片，片中有警員舉紫旗，顯示被告注意到他可能違反國安法。

此外，被告在案發日與一名叫「Dinosaur BB」的WhatsApp訊息對話中，提及「安全點」(sage spot)，亦獲告知警方設立防線和路障，顯示被告有預謀犯案。

被告製告了一個危險的環境

就恐佈活動罪，法官指被告當時製造一個危險的環境，案中有警員需避開其電單車。此外，被告在撞倒警員前，在謝斐道越過前車，之後駛向警員。

對於辯方指，恐佈分子不會如被告般，在交通燈前停車和帶備急救用品。法官認為，此說是基於一個錯誤的假設，即從事恐佈活動的人會跟從相關協定。法官認為辯方的說法未能成立，反指其行為對其他道路使用者構成風險。

代表辯方的資深大律師郭兆銘(左)表示，被告唐英傑仍未決定是否上訴。(張浩維攝)

公然挑戰警方亦屬對社會構成危害

法官續指，只是考慮被告電單車撞倒警員的事件，已可證明被告從事針對人的嚴重暴力行為。但法官強調，法例中所指的「危害」(harm)，不局限於身體上的傷害，公然挑戰警方亦屬對社會構成嚴重危害。本案中，被告的行為針對警員，不但有意破壞法紀，亦令守法的市民擔憂自己和社會的安全。

行為在威嚇反對其政治主張的人

法官亦認為，被告當時的行為，有意令公眾關注其政治主張，即把香港從中國分裂出去。同時，被告的行為亦是威嚇反對其政治主張的人，以壓抑相反的聲音。

總括而言，法官為在本案中展示「光時」旗幟，可煽動他人作出分裂行為，而被告亦明白該意思，並向他人傳達該訊息。而被告未有在警方防線停車和撞到警員，是故意挑戰代表警方，對他人使用嚴重暴力，嚴重危害公眾及社會安全，遂裁定兩罪成立。被告將於本周四作求情。

案件編號：HCCC280/2020