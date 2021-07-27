首宗國安法審訊｜唐英傑被裁定煽動分裂國家及恐怖活動均罪成

男子唐英傑涉於去年7月1日騎電單車，並展示「光復香港時代革命」旗幟，期間疑衝向警員防線，令三名警員受傷，因而被指違反《港區國安法》中，煽動他人分裂國家，和恐佈活動等罪名，案件早前在高等審理，亦是首宗審理的國安法案件。控方指，被告案發日展示含有港獨意思的「光時」口號，是傳達訊息，以煽動他人分裂國家。該案不設陪審團，由三名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信審理。三名法官今(27日)在高等法院宣讀裁決，裁定唐煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪均罪成，案件押後至星期四(29日)求情。



認為被告明白光時口號有分裂之意

法官在裁決指，案中的「光時」旗，可煽動他人作分裂行為，而被告明白口號有分裂之意。裁定被告當時的行為，是向他人傳達這意思。

被告聞判冷靜向公眾揮手

被告唐英傑，(24歲，侍應)。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替性控罪。唐在下午被帶入法庭時和律師傾談，表情尚算輕鬆，聞判後亦表現平靜，離庭時亦有向公眾席揮手。

有旁聽人士稱一早知有罪

今午大約有50至60人旁聽，幾乎座無虛席。法官裁定罪成時，旁聽人士反應大致平静，有上了年紀的旁聽人士稱：「早有定案。」亦有人說：「一早知有罪，係差在點判。」和「（裁決）係畀外國人睇。」

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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被告衝警方防線有市民拍掌

控方案情指，《港區國安法》於去年7月1日生效，同日有市民在港島區示威。當時仍持「P牌」的被告，當日下午3時許，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，由東區海底隧道，駛至中環、金鐘和灣仔，途經三條警方防線，並多次被警員喝停，被告均未有理會，有在場市民見狀發出歡呼聲並拍掌。

警員大叫未停車反而加速

有曾嘗試截停被告的警員供稱，被告衝向警方防時時，與警員距離只有2至3，有警員曾向被告電單車發射胡椒球彈，但未有擊中被告。後來被告衝向一個約有25名警員的防線時，多名警員均有大叫停車，但被告未有理會，反而加速。

三警被撞受傷

三名警員被撞後倒地受傷。控方指，警員葉偉全的右手拇指脫臼，左腳腫脹和胸口痛楚，警員楊俊耀的右胸痛楚和右姆指瘀傷等，警員李灝明的腰椎和手指等多處觸痛、左手肘擦傷，膝頭有多處瘀傷。葉稱其右拇指現時未能正常屈曲，而李現時左手腕仍會作痛，一些日常動作，如扭水樽蓋，都較難做到。

辯方指被告受警盾影響分神

辯方卻指當時有警員將手上盾牌擲向被告，令被告分神，但警員稱只是盾牌「甩咗」。政府化驗師曾卓南指，推算被告的電單車撞到警員前，時速約為 20 公里，而涉案片段顯示，涉案電單車的煞車燈曾亮起。被告與警員相撞後亦從電單車墮下，電單車並有漏油。他警誡下保持緘默。

當日有人向被告發警舉紫旗相

警方從被告的電話，發現其Google Drive內有一個資料夾名為「光復香港」。當日有一個名為「Dinosaur BB」的用戶，透過WhatsApp向被告傳送警方舉紫𣄃，及警告他人違反國安法的照片。

控辯雙方就光時看法的主要爭議點比較。(詳看下圖)

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控方指光時旗口號帶港獨之意

就針對被告被指煽動分裂國家的罪名，控方主要指被告駕駛時所插有的「光時」旗幟，並指這口號帶有港獨，及把香港從中國分離之意，認為被告展示該口號，是傳達口號的訊息，以煽動他人分裂國家，直指被告展示「光時」旗幟的行為是有其政治主張，而他駕駛的行為亦嚴重危害社會。

辯方認為應對口號意思持開放態度

辯方專家卻認為「光時」口號在社會上有不同解讀，雖然革命可解推翻政權，但亦可解重大改變。他們的研究更發現，有社運人士認為這口號只是指爭取自由。再者，香港從來都不是獨立國家，亦沒有政權可奪回。他們認為社會上對「光時」看法存在歧見，對其背後意思亦應持開放態度。

案件編號：HCCC280/2020