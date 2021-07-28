新冠疫苗｜針前檢查安心接種　有醫療機構推880元優惠檢查套餐

本港新冠疫苗接種率未如理想，與不少人擔心疫苗副作用有關，而專家亦建議打針前宜先做身體檢查。港安醫療聯同希慎興業推出優惠身體檢查服務，880港元檢查套餐項目包括體格檢查、身體成份分析、糖尿、血管疾病、痛風、腎功能等。



市民可以以880元優惠價接受身體檢查。 （新聞稿截圖）

香港港安醫院院長凌宏寶稱，以優惠價推出身體檢查套餐，是希望能夠讓大眾及早了解健康狀況，安心接種疫苗。希慎興業首席營運總監呂幹威表示，希望透過創新的推廣中心推動疫苗接種，幫助前線員工或弱勢群體了解自身的健康狀況，同時鼓勵更多人接種疫苗。

兩間公司早前亦向弱勢社群以及服務業前線人員合共提供1,000個免費健康檢查套餐，現時名額已滿，這批人士正陸續接受身體檢查。

港安醫療聯同希慎興業推出優惠價的身體檢查服務，只收880元，便可檢查多個項目，包括體格檢查、身體成份分析、糖尿、血管疾病、痛風、腎功能等，亦有普通科醫生解釋報告。

參加者會在「港安醫療 X 希慎疫苗接種推廣中心」接受身體檢查，其後，參加者可選擇於兩間分別位於銅鑼灣和太古坊的港安醫療中心領取報告，並與醫生會面。如有意接種科興新疫苗，可即時於預約港安醫療中心—太古坊或香港港安醫院—司徒拔道。