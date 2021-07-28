新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站　於屋邨、長者中心打針

政府明天起將在24間疫苗接種中心派發長者即日籌，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（28日）在電台節目表示，相信即日籌對於接種率有幫助，但亦應推出更便利長者的措施，例如在屋邨、長者中心等地點設流動接種站，推動接種氣氛，料屆時打針的長者會更多。



何栢良建設政府在屋邨、長者中心等地點設流動接種站。 （資料圖片）

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，本港70歲以上的人口有95萬人，截至昨天只有15萬人接種了疫苗，直言若按現時的接種速度，「兩年都未打得完」，情況並不理想，因此應更改接種策略，他相信「即日籌」的做法可以推動到接種率，但政府也應考慮推出其他措施。

他舉例指，政府應該在屋邨、長者中心、社區會堂等地點設立流動接種站，在指定地點為市民提供數天的接種服務，隔三周後再去到同一地點提供多數天服務，為市民打第二針。他相信流動接種站可以更便利長者，並帶動接種氣氛，他稱新加坡全國亦設有86個流動接種站，有一定成效。

▼設長者即日籌的24間疫苗接種中心▼



科興一份最新研究指，打第三針後抗體增多，料需要打第三針的機會高，何栢良回應指，現時香港仍有不少人未打第一、二針，應聚焦為更多人打第一、二針，料只有免疫反應較差的人需打第三針，暫時毋須廣泛地為所有接種者打第三針。

他補充，由於香港希望與內地通關，放寬防疫措施的步伐也應與內地一致，料即使接種率提高，亦未有條件大幅度放寬防疫措施，因為內地不少城市的接種率都達到70%，但都未放寬。