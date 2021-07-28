中式步操｜消防處本月起正式轉用　懲教署計劃明年首季採用

《港區國安法》通過後，駐港解放軍人員今年2月在黃竹坑香港警察學院，向本港五個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，及後在4月首次舉行的「全民國家安全教育日」各自表演。

據了解，消防處總部發出一份行政通告，指消防及救護學院由本月26日起，正式轉中式步操，作為常規訓練項目，並計劃明年1月下旬起，正式在各單位全面推行中式步操。消防處表示，會陸續安排不同形式的培訓，目標令10,000名軍裝人員掌握中式步操的技巧。

懲教署表示，正計劃於明年第一季在職員訓練院全面採用中式步操。



▼4.15國安日 消防處的中式步操與開放日▼



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《香港01》接獲消防處總部發出一份行政通告，名為「全面推行中式步操」。通告公布，鑑於已培訓足夠教官，消防及救護學院由本月26日起，正式加入中式步操作為常規訓練項目，而不再是英式步操。待至明年1月下旬，首批獲中式步操訓練的學員，派駐到前線當日即1月24日起，正式在各個單位全面推行。

處方會陸續安排不同培訓，協助軍裝人員掌握中式步操要領，「以便在日常不同儀式或場合中使用。」通知指，全面推行中式步操，「不僅凸顯我們與國家的連繫，同時也是一項有利於傳達國家觀念的舉措，意義重大。」

據資料，消防處於今年4月15日在「全民國家安全教育日」，首次公開表演中式步操，當時消防處副處長楊恩健表示，派出教官向解放軍學習中式步操，未來將有系統地加入到不同儀式。

消防處：目標協助10000軍裝人員掌握中式步操

消防處確認本月23日發出相關內部行政通告，處方指早於今年2月已派員到警察學院接受由中國人民解放軍駐港部隊三軍儀仗隊提供的中式步操培訓，並於今年4月15日舉行的「全民國家安全教育日」首次公開表演中式步操，隨後便積極規劃有系統地引入中式步操。

處方指「為進一步加強屬員對國家安全的意識和對國家的自豪感」，故在消防及救護學院已具備足夠的培訓條件下，由本月26日起正式引入中式步操作為常規的步操訓練項目，在該日或之後入職的軍裝人員將在學院接受中式步操訓練，並計劃在他們於明年1月下旬完成訓練並被派駐前線崗位工作當日開始，正式在消防處全面推行中式步操。

消防處稱，在未來這段日子，會陸續安排不同形式的培訓，協助不同單位約10,000名軍裝人員掌握中式步操的技巧，以便在日常不同儀式或場合中應用，以明年1月下旬為目標，在部門全面推行中式步操。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼



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懲教署：已於入職訓練中加入中式步操訓練

懲教署表示，於年年12月邀請駐港解放軍派員為職員訓練院教職員提供中式步操訓練，並於今年2月和7月再次安排教職員接受中式步操培訓，為推行中式步操作好準備。署方早前已於入職訓練中加入中式步操訓練，並曾於不同場合採用中式步操表演，正計劃於明年第一季在職員訓練院全面採用中式步操。

入境事務處表示，自回歸祖國後，「為突顯香港是國家不可分割的一部分，並展現一國兩制的精神」，已於1999年起開始將一些中國步操元素融入入境處的會操中，在表演環節中演示中式步操；自去年開始，更為受訓學員在傳統步操訓練以外，提供基本中式步操訓練。

香港海關也稱已引入中式步操作為新入職人員基本訓練內容，並會適時應用於日後結業會操及其他儀式中，以提升及體現典禮的國家精神元素。海關指在今年4月「國家安全教育日」中首次進行中式升旗及步操作表演項目，體現部隊的國家情懷，效果理想。

▼4.15國安日 懲教署的中式步操與開放日▼



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▼4.15國安日 海關的中式步操與開放日▼



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▼4.15國安日 入境處的中式步操與開放日▼

