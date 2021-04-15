警隊中式步操用廣東話「口令」　教官拆解原因：象徵一國兩制

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-15 20:47

全民國家安全教育日今日（15日）舉行，各紀律部隊均在學院開放日表演中式正步步操，警隊儀仗隊首次配合廣東話「口令」，向公眾表演中式正步。有警隊儀仗隊教官向《香港01》拆解原因，指今次是刻意安排採用廣東話「口令」，以凸顯香港「一國兩制」象徵，希望未來可加入更多不同元素，令儀仗表演更多元化。

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香港警察學院操練及槍械訓總督察盧宜頌接受《香港01》訪問時指出，來自各紀律部隊的79名人員在今年2月底至3月中，參與了由解放軍駐港部隊為期12日的中式步操培訓，當中警隊派出40人受訓。

體能要求高 更具挑戰性

盧宜頌作為首批受訓教官，形容自己對此相當榮幸，但認為仍有不少進步空間，又指即使現場一度下起大雨亦未有影響表現，「我哋日常操練都係風雨不改，可以訓練到紀律及抗禦性。」他認為今次是一個好開始，讓公眾認識中式步操。

廣東話口令凸顯一國兩制

與其他紀律部隊不同，警隊步操採用廣東話「口令」，盧宜頌透露，受訓時是用普通話「口令」，但表演時用廣東話，可以更加貼題及到位，凸顯香港「一國兩制」的象徵。

盧續指，中式步操講求一致性，着重上身姿態，步伐鏗鏘有力，由於正步建基於軍姿，體現了團隊合作、自信及紀律性，是一門專業步操動作，對體能要求甚高，要做到完美具相當大挑戰性。

至於末來會否推廣至警隊內部，甚至在結業操取代傳統步操？盧宜頌指警隊一直與時並進，因應時代發展作出評估，就禮儀活動加入不同元素，而步操教官亦要優化及加強技巧，提升教學水平，今日是儀仗隊步操多元化的里程碑。

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