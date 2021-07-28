廚師對社會不滿向警訛稱放38枚炸彈　官指不能以惡作劇淡化囚22月

廚師聲稱對社會動亂不滿，酒後撕下女兒的練習簿空白頁寫信，謊稱在全港放置38枚炸彈，又在信中以「P.K.強」稱呼前警務處處長鄧炳強，並稱只給予警方兩日時間找出炸彈，否則「遙控器在我手一㩒掣就你哋班黑警玩X完！」。廚師今日（28日）承認炸彈嚇詐行為罪，求情時形容行為是「惡作劇」，現已知錯，亦向鄧炳強致歉。但法官認為廚師經深思熟慮犯案，不能以「惡作劇」淡化行為，若輕判會造成仿效作用，終判他囚22個月。



被告王紹明（51歲，廚師）承認一項炸彈嚇詐行為罪。他被控於2020年4月23日向警員傳達虛假消息，意圖誘使警員相信香港放有38枚炸彈。

案情指，警方於2020年4月23日接獲一封信件，信件致警務處處長鄧炳強。涉案信件寫到：

「P.K.強：（你嗰名同你一樣咁P.K.仆街） 你終於收到呢份「土製炸彈」禮物，炸你唔死，算你好彩，重有好大份禮送比你，我預備咗38枚「土製炸彈」，放置喺港、九、新界某啲地方，我見你哋O記黑警有個叫李桂華佢好把炮，好得戚和好X串咁，叫佢派啲黑警和防暴狗去搵哂出來，比兩日時間佢地去搵，搵唔到嘅話，遙控器在我手一㩒掣就你哋班黑警玩X完！ 哈！哈！哈！ 神秘人 《X哂你哋班黑警老母X》係咁先！！」 被告向警方所發信函全文

警方考慮信件內容後，包括沒有提及炸彈的明確地點，因此沒有採取行動找尋炸彈，警方透過購買郵票紀錄及閉路電視拘捕被告。他警誡下指，他看新聞得知示威者放置了一些炸彈，又從新聞得知警方被威脅，接獲一些白色粉末。

寫信為宣洩不滿情緒

被告又稱，他看過新聞後喝了啤酒，加上對近日社會動亂不滿，於是寫信警告全港警員，寄信為宣洩不滿情緒。他又稱，從女兒的練習簿撕下空白頁寫涉案信中，在信中提到李桂華是因為經常在警方新聞發布會聽到這個名字。

辯方求情稱是惡作劇

辯方求情指，被告思想簡單，事發時因喝了酒，一時衝動下犯案，又形容自己的行為是「惡作劇」，現已明白行為會浪費警力，引起社會恐慌，已經知錯，亦向前警務處處長鄧炳強致歉。辯方一度提及被告年幼時因發燒致智力缺損，但後來撤回說法。

官認為被告深思熟慮

法官李慶年判刑指，不同意被告只是隨機或「即興」用信件發洩情緒，認為被告是經深思熟慮，把想法付諸實行，不能以「惡作劇」淡化其行為，其行為非常危險，一旦輕判，易造成模仿效應。李官亦指，被告懂得以飲醉酒淡化事件，肯定他非智力有問題，而是智慧有問題，低估了法律後果。

針對警方作案

李官又認為，被告針對警方作案，企圖令警員執行職務時受壓，而每名機構首長每天都要作出不同決定及言論，若對決定感到不滿，動輒便訴諸激烈行為，便會禍及整個社會，也要動用額外資源保護首長安全。再者，警務處也需要動用人力物力檢查寄予處長的信件，必對負責檢查的人員造成壓力及恐慌。

李官考慮到本案不涉需要疏散人群等，但卻發生在社會較動盪和暴力的日子，及認為要加強阻嚇性刑罰。

案件編號：DCCC8/2021