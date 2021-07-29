強制檢測｜增三地方上榜　45歲男曾住龍堡國際　抵日本後確診

政府今日（29日）公布，因應外地匯報兩宗本港輸出個案，再有三個地方需要強制檢測，包括尖沙咀龍堡國際酒店，需要在8月1日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗的人士可獲豁免。



就兩宗輸出個案，他們潛伏期內在香港逗留的地方都要強制檢測，其中一宗個案為45歲男病人，他6月29日由深圳經「回港易」抵港，同日至7月7日住尖沙咀龍堡國際，其後坐JL0026航班前往日本。

衞生防護中心今日接獲日本衞生當局通報，他7月19日發病、20日採集的樣本確診。

患者5月11日及6月15日在內地接種兩劑國藥疫苗，7月2日、3日、5日在香港以及7月7日在日本的檢測結果均呈陰性。病人於日本的同住家人7月12日亦發病，7月21日檢測呈陽性。

他潛伏期內在香港到過的地方，包括尖沙咀龍堡國際、荔枝角長沙灣億利工業中心6樓14室伊勢灣海運（香港）有限公司都要強制檢測。另一宗輸出個案就到過長沙灣欽州街西89號潤發大廈3樓華潤五豐國際分銷有限公司，該公司亦要強制檢測。

另外，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，7月19日下午6時至下午10時或7月20日中午12時至下午6時到過鰂魚涌太古城中心（只包括商場）的人士；7月18日下午6時至10時到過鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪Food le Parc的人士，都要在8月1日或之前檢測，在7月27日至29日檢測過的人士及已完成疫苗接者獲豁免。