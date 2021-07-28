強制檢測｜香港珀麗酒店上榜　染疫沙特領事長女又有違規出街

本港今（28日）新增一宗輸入個案，17歲女患者（#11981）為早前確診的沙特阿拉伯領事子女的姊姊，3人同於本月16日飛抵本港，衞生防護中心的確診者行蹤揭發，同樣享有酒店檢疫豁免的她亦曾在居家隔離期間「偷走」，並與上周染疫的兩弟妹到鰂魚涌華蘭中心和太古城中心逛街。

另外，食物及衞生局強制檢測公告指明6處地點納入名單，新上榜則有銅鑼灣的香港珀麗酒店(Rosedale Hotel Hong Kong)，原因是一名住客在退房往英國後兩日確診；國際機場、沙田廣源商場麥當勞等5個須再次覆檢的處所。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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沙特領事長女弟妹家居隔離期間外出

衞生防護中心今晚更新確診者行蹤，披露今日列確診的17歲少女（#11981）曾於上周日（18日）與11歲弟弟（#11968）前往鰂魚涌華蘭中心超級市場Food le Parc，翌日（19日）晚上再與13歲的妹妹（#11971）到太古城中心Zara逛街。

其弟妹上周二（20日）已確診，上述兩個地方早前已被納入強制檢測，因此兩個處所未有再上榜。

抵英後確診中年漢曾住珀麗酒店半個月

食物及衞生局晚上亦發出強制檢測公告，銅鑼灣香港珀麗酒店上榜，原因是一名46歲男子7月15日乘坐CX251飛抵英國倫敦兩日後確診，他沒有病徵，他登機兩日前曾在港接受檢測，結果呈陰性，他亦無接種疫苗。

染疫中年漢報稱在7月1日至15日居於銅鑼灣珀麗酒店，當局遂要求任何人於7月4至28日曾在酒店逗留逾兩小時，須於周五（30日）或之前須接受檢測。該酒店並非檢疫酒店。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



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另外，有5個處所須要覆檢，包括香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士、沙田廣源商場麥當勞、黃大仙中心南館美心MX、黃大仙中心南館銀咖哩，以及深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋，上述5個處所須於周五或之前接受檢測。