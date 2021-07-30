新冠疫苗｜社署停院舍復必泰外展接種服務　業界憂拖低接種率

本港安老院及殘疾人士院舍新冠疫苗接種率目前只有7%，社署早前推出院舍外展疫苗接種服務，惟反應一般。第二輪外展服務中，署方剔走復必泰疫苗，有意接種該款疫苗的院友要自行到社區疫苗接種中心打針，科興疫苗的外展服務則繼續。

社署無解釋原因，有安老院舍業界估計復必泰疫苗接種人數過低，安排外展隊不符成本效益，但有業界認為社署要老友記外出打針，交通出行、增加感染風險等均打擊長者接種復必泰疫苗意欲，而且院友外出後要在房間隔離三日，憂慮新措施反拖累院舍接種率。



律敦治醫院內科及老人科副顧問醫生王自强，負責到院舍為長者接種復必泰疫苗。（醫院提供）

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安老院及殘疾人士院舍的接種率約7%，政府早前推出外展疫苗接種，社署表示大部份院友都適合打針，截至前日（28日）已有1,787名院友、317位員工接種第一劑疫苗，整體約有逾60%員工、7%院友已打一針。

第二輪外展計劃如箭在弦，不過社署決定剔走復必泰疫苗，有意選打該疫苗的院友，就要到24間社區疫苗接種中心打針，科興疫苗就繼續有外展服務。署方未有解釋原因，僅稱院友覆診時可諮詢醫護人員。

李輝憂慮暫停復必泰疫苗外展服務後，會打擊長者接種意欲。（資料圖片／鄭子峰攝）

院友出外打針 回院舍要在房間隔離三日

香港安老協會執委李輝估計，院友較接受科興疫苗，早前打針佔的比率約70%，相反復必泰疫苗則不受「追捧」，相信社署考慮後便暫停有關外展服務。她表示，院舍長者未必行動方便，老友記外出打針要考慮交通問題；疫情下院友外出回到院舍後，亦要在房間隔離三日，擔心暫停復必泰疫苗外展，反而拖慢院舍疫苗接種速度。

安老服務協會主席陳志育就理解，當局認為復必泰疫苗接種人數過少，不符合成本效益，「接種前要先做評估，要行一轉，打針嗰日又行一轉，如果最終得一兩個院友接種疫苗，投放咁多資源當局都要平衡。」

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，新措施有助催谷院友打針，復必泰疫苗的副作用較多，一旦院友打針後巧合地出現事故，可能令其他院友恐懼疫苗，而院舍以往注射流感疫苗比率達70%至80%，集中推廣同屬滅活技術的科興疫苗可更方便、快捷。至於院友外出打針後要隔離，梁子超就稱三日檢疫期根本不足夠，與其「半桶水」隔離，不如安排專車、在接種中心分隔院友及公眾，降低交叉感染機會。

醫管局今年四月起負責復必泰疫苗院舍外展計劃，律敦治醫院社區老人評估小組部門運作經理布美儀表示，港島東區有95間安老院共住4,000多位院友，第一輪計劃有16間希望注射復必泰疫苗，最終約有26名院友打針，佔比0.5%、職員就有10人打針；殘疾人士院舍就有70多名院友打針。