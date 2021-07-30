新冠疫苗｜九旬翁打完疫苗：只針口痛　冀人人打針社會恢復正常

本港的長者疫苗接種率較低，政府近日積極推動長者打針，今年五月已經打完兩針復必泰疫苗的95歲蔡老先生呼籲「大家不要懶惰」，應坐言起行注射疫苗，早日結束疫情。「我打你打，個個人都打，夠七成八成唔需要戴口罩、唔需要一枱坐四個人，恢復正常生活，就係咁簡單。」



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本港長者憂慮疫苗副作用不敢打針，導致接種率低，已接種第一針人口中，60歲或以上長者不足兩成。95歲有頸脊椎收窄問題、做過骨科手術的蔡老先生就「無有怕」。他沒有三高，今年4月20日、5月1日到灣仔伊利沙伯體育館接種兩劑復必泰疫苗。

「完全無副作用係假，我第一針打完嗰個地方，肌肉好酸有啲酸痛，酸痛到第二日、第三日開始退，去到第四日就唔覺得喇。」蔡老先生稱，接種第二劑疫苗時亦只是針口痛，「打針可以保護自己可以去街，我打你打，個個人都打，夠七成八成唔需要戴口罩、唔需要一枱坐四個人，恢復正常生活，就係咁簡單」，「深圳唔去得、澳門、台灣、日本都唔去得，如果我哋打咗，其他國家打咗，將Coronavirus（新冠病毒）…...唔駛憂慮傳染。」

他頭腦清晰、談吐幽默，笑言自己是「開記者會宣傳打針」，呼籲未打針的人不要再懶惰，接種疫苗是港人的責任。女兒Bonnie表示，父親到疫苗接種中心時，醫護人員詢問他打針前有否諮詢醫生、接種疫苗後亦延長多15分鐘觀察時間，而患有嚴重認知障礙症的母親未打針，但家中成員包括外傭全部都注射復必泰疫苗，有小型群體免疫保護她。

疫情下霍伯伯無法離開院舍，改以視像方式接受訪問。（盧翊銘攝）

病情穩定院舍長者堅持打針

83歲住安老院舍的霍伯伯多年前中風、有糖尿病、血壓高，病情穩定，他參加院舍外展疫苗接種計劃，同樣完成接種兩針復必泰疫苗，笑言「外國針有信心」，亦沒有明顯副作用。他兩名朋友原本都打算接種疫苗但最後「縮沙」，而他有注射流感疫苗的習慣，所以堅持到底。

霍伯伯表示，疫情下隔離措施嚴格，無法外出散步、入院後又要在房間隔離七日，不能在院內大堂進餐。

律敦治醫院內科及老人科顧問醫生康佩玲稱，病情穩定的長者適合打針，至於中風不久、血壓達200的老友記，就應先控制病情，推遲三至六個月後才接種疫苗。她期望疫情盡快完結，解除探訪限制，「入得院舍都好老，有啲好差，有認知障礙病人見唔到屋企人，連佢哋都唔記得咗。」

同專科的副顧問醫生王自强有到院舍做疫苗接種評估，大部份院友都適合打針，只有長期臥床者不適合，至於專科門診覆診的老友記，就未遇過不適合打針的病例。