強制檢測｜兩居民外遊返港帶變種病毒　海濱南岸、瑧璈等9處強檢

食物及衞生局昨晚（1日）發出強制檢測公告，有9個指明地方被納入強制檢測，受檢人士要在8月3日( 星期二）或之前接受檢測，當中有8處涉及兩宗感染變異病毒的初步確診個案。



二名患者分別在美國及荷蘭到港，而過去21天曾在香港居住，他們的住所紅磡海濱南岸6座，以及西營盤瑧璈的居民，均需強制檢測；另外，他們曾光顧的食肆、髮型屋等都要強檢，包括鰂魚涌芽莊越式料理、中環大館樂茶軒及中環蘭桂坊印度菜酒吧Chaiwala。資料顯示，二名初步確診患者都曾接種兩劑復必泰疫苗，他們離港前曾做過抗體測試，當時呈陽性。



▼8月2日強制檢測公告詳情▼



兩患者分別由美國及荷蘭抵港

食衞局指出，發現兩宗分別由美國及荷蘭抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R或N501Y變異病毒株。

衞生署表示，第一宗個案是一名55歲男病人，居於紅磡海濱南岸6座。他於7月11日離開香港前往西班牙，在香港於7月10日出發前的檢測結果呈陰性。他於7月31日乘搭航班KL819返抵香港，同日於機場抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他在3月20日及4月10日在香港打過兩針復必泰疫苗，7月5日在香港做過抗體測試，當時呈陽性。

至於第二宗個案，則涉及一名36歲女病人，她居於西營盤瑧璈，於7月16日離開香港前往美國。她在香港於7月14日出發前的檢測結果呈陰性，並於8月1日乘搭航班CX883返抵香港，同日於機場抽取的樣本結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。她在3月21日、4月12日接種過兩劑復必泰疫苗，7月12日在香港驗抗體呈陽性。

署方指，由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此他們列作初步確診輸入個案。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼（涉變種病毒患者離港前行蹤）



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中環SOZO Hair Design及大館樂茶軒上榜

政府表示，上述兩名患者曾到過8個指明地方，受檢人士要在8月3日或之前接受檢測。即使已接種疫苗，亦須接受強制檢測。不過，若在7月30日至8月1日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在7月10日至8月1日期間，曾身處紅磡海濱南岸第6座超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

2. 任何在7月11日至8月1日期間，曾身處西營盤瑧璈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

3. 任何在7月11日至8月1日期間，曾身處鰂魚涌太古城中心第4期4樓403-411室「裕利安宜香港有限公司」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在7月15日下午6時至下午9時期間，曾身處中環世界商業大廈3樓「SOZO Hair Design」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在7月15日中午12時至下午2時期間，曾身處鰂魚涌安盛臺順安閣G512-G513鋪「芽莊越式料理」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

6. 任何在7月13日或7月15日上午6時至上午9時期間，曾身處石塘咀皇后大道西 533-537 號地下「CrossFit Cavaliers」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

7. 任何在7月11日下午6時至下午8時期間，曾身處中環大館 01 座 G06-07 舖「樂茶軒」超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在7月11日下午2時至下午6時期間，曾身處中環雲咸街 43-55 號地庫「Chaiwala」 超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月2日)▼



▼7月30日 首班郵輪公海遊出發▼



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涉及本港居住的非本地個案 樂苑要強檢

此外，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。若已接種疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。受檢人士須於8月3日或之前接受檢測。若在7月30日至8月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在7月4日至8月1日期間，曾身處九龍城書院道24 號及秀竹園道 16 號樂苑超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

▼首日發放消費券情況▼

