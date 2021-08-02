新冠肺炎・8.2｜3人返港確診　港府強制政府僱員打疫苗或自費檢測

變種新冠病毒全球肆虐，衞生署今日（2日）公布新增3宗輸入個案中，全部人已打兩針復必泰疫苗，紅磡海濱南岸6座及西營盤瑧璈列入強制檢測名單。



政府今日公布，考慮延長社區疫苗接種中心運作至10月底，另所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始自費檢測。而全港學校教職員、安老及殘疾院舍、醫管局員工等，亦要打針，否則要定期檢測。



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新冠疫苗｜公務員等四類人需打針 即日4.8萬人預約創近半年新高

【23:28】港府今日（2日）再谷針，宣布公務員、醫管局員工、院舍員工和教職員都要打新冠疫苗，否則9月起須自費定期進行病毒檢測。即日有4.8萬人預約打針，是自3月中以來單日最多紀錄。今日共約6.9萬人接種新冠疫苗，累計有329.2萬已打疫苗，佔12歲及以上人口的48.4%。



昨日共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中七人已經出院、四人留院觀察、兩人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗｜教育局：校巴保姆及義工等24類非教學人員入校也需打針

【22:24】政府今日（2日）宣布，中、小、幼及特殊學校員工須接種疫苗，否則每兩星期須自費檢測一次。教育局之後發學校通告，要求在9月1日起，學校的全體教職員及經常出入校園的人士，必須至少接種第一劑疫苗，或每兩星期完成一次檢測。

而根據指引，除了校長、教師和教學助理外，校工、技工、教育心理學家、興趣班導師、義工等亦包括在內，當中「非教學人員」名單多達24類。局方重申，除非持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗， 否則所有因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。

強制檢測｜Maersk Lima船員染變種病毒 曾上船者最遲周三覆檢

【22:11】早前停泊於葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員染疫，並帶有L452R變異病毒株，該貨櫃船再次納入強檢公告，受檢人士須在周三（4日）或之前接受檢測。



此外，由於機場員工有機會與抵港人士接觸，感染風險較高，需要接受定期檢測，8月8日至14日期間以赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士，須在周六（7日）或之前接受檢測。

醫管局無接種疫苗員工要自費檢測 醫生工會批當局急進、打擊士氣

【22:10】港府要求四類人士打針，否則便要工作時間外自費檢測，其中一個組別為醫院管理局員工。公務員事務局局長聶德權稱，無理由用公帑長期資助他們做檢測。香港醫療醫生協會會長凌霄志表示，醫管局員工的接種率已穩步上揚，批評政府過於急進打擊醫護士氣。

獎賞計劃月月送足金 中西區工作或居住 打一針有機獨享八兩金

【18:57】「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會宣布推出消費獎賞計劃，包括「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動，得獎者最高可獨享8兩足金。 活動開放予所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，合資格人士只需於活動網站登記www.cwd-rewards.hk即可參與抽獎。

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中西區商會推消費獎賞 3000元抗疫套餐半價 8道菜增免疫力

【18:11】「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會今日（2日）宣布推出消費獎賞計劃，除包括足金大抽獎及區內店舖消費優惠獎賞，亦有最高價值3000元的「抗疫食療」半價套餐優惠，邊消費邊抗疫。

【17:20】羅致光指，正與菲律賓及印尼駐港領事等聯繫，如何確認外傭在海外已完成接種疫苗，稍後可考慮新來港外傭只要完成打針，即可放寛來港。

政府擬放寬已打齊針外傭來港工作 羅致光：研如何確認接種真確性

全面復課｜楊潤雄：中學師生疫苗接種率達七成 新學年可全日面授

【17:10】楊潤雄稱，截至7月13日全港約有47%教職員接種疫苗，12歲或以上學生，已接種或計劃接種的人約40%。他宣布，全港學校在9月新學年繼續以半日制面授課。不過，他指9月1日時所有學校教職員都要打第一針，不打針者要定期每7天接受檢測一次。

至於學校內師生達七成接種率，可考慮恢復全日面授課堂。

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疫苗保障基金批6個案包括面癱 沒永久身體傷害 賠償金額達75萬

【17:05】陳肇始指，現時並無條件大幅放寬社交距離措施，考慮到食肆內的市民會大部份時間無戴口罩，故本月內會收緊措施，倘若食肆員工未打針，定期病毒檢測會由14天減至7天一次。

新冠疫苗｜考慮延長接種中心運作1個月 接種率9月底有望達7成

【16:35】行政長官林鄭月娥會見傳媒，交代最新防疫工作。同場有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長聶德權、教育局局長楊潤雄。

林鄭月娥指，第四波疫情已結束，本港亦連續56天沒有本地個案。她指，目前只能按疫情及接種疫苗比率，逐步放寬防疫措施。

她又指，由於疫苗接種率未達至可防止輸入個案在社區擴散，故未來在外防輸入仍要保持屏障。海外地區會分為低風險、中風險及高風險地區，所有來港人士，無論高中低風險地區，都要有登機前72小時核酸檢測陰性結果。所有曾身處海外人士地區的港人，只要已完成接種疫苗，來自高風險地區的港人，要檢疫21日，中風地區則是14日、低風險地區則是7日。而未打針的港人，海外返港後的檢疫日期按上述日子加7日，即中風險地區變成21日、低風險地區則是14日，高風險地區維持21日。

政府擬放寬中風險地區旅客訪港 前提須打針 入境驗抗體減檢疫期

林鄭又宣布，所有公務員今日起都要接種疫苗，否則要自費每兩周強制檢測一次，而醫管局員工、安老及殘疾院舍、所有學校教師等，都要接種疫苗。

沙田有藥房昨濫收手續費 今拒收八達通兼剷fb 奶粉疑突加價兩元

【15:33】政府電子消費券於昨日（1日）派發，沙田石門站「萬順安粧藥」藥房被指收取2%「銀行手續費」，今日（2日）涉事藥房的Facebook專頁已關閉，門市不設八達通付款，店員回應指「咁嗰啲呀，嗰啲我真係唔清楚。」



《香港01》查詢昨日網民購入的營養粉價錢時，店員最初表示售208元，比昨日貴兩元。其後記者離開藥房，再度折返並表明身份追問加價細節時，另一店員則表示同事記錯，對其他提問亦無正面回應，強調「「有咩問負責人，我哋唔清楚。」

記者今日以顧客身份到該藥房查詢，店員表示仍可使用消費券付款，但只限AlipayHK及Wechat Pay HK。（歐陽德浩攝）

有顧客光顧沙田石門站「萬順安粧藥」藥房，並以八達通付款，但商戶同時收費服務費。（網上圖片）

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新冠肺炎｜增三宗輸入個案 全部患者均曾接種兩劑復必泰疫苗

【14:39】衞生防護中心公布今日新增3宗新冠肺炎輸入個案，累計增至11,991宗。個案11989涉及一名55歲男病人，居於紅磡海濱南岸6座，於7月11日離開香港前往西班牙，7月10日出發前在香港檢測的結果呈陰性。他於7月31日乘搭航班KL819返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。

個案11991涉及一名36歲女病人，居於西營盤德輔道西321號瑧璈，於7月16日離開香港前往美國，她7月14日出發前在香港檢測的結果呈陰性。她於8月1日乘搭航班CX883返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。

由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此中心將此兩宗個案列作輸入個案。為審慎起見，他們於潛伏期在香港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢測公告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

第三宗個案11990是由一名43歲男子，早前由阿拉伯聯合酋長國抵港，在九龍城富薈馬頭圍酒店檢疫期間確診。

三名患者均已完成接種兩劑復必泰疫苗，並過了14日。中心重申，鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊。

海洋公園要求員工接種疫苗或定期檢測 9月中起需自費240元檢測

【13:11】海洋公園於上月下旬向員工發出內部電郵，指政府最新的防疫規定稱，如公眾娛樂場所的員工及遊客中有三分之二人已打針，人數上限可獲放寬至場地通常容納量的100%，「因此，所有員工都必須接種並完成疫苗接種或每14天接受一次冠狀病毒的PCR核酸檢測。」而海洋公園已取消提供深喉唾液檢測，要求員工自行預約政府的檢測，並稱在9月15日或之前，員工仍可報銷240元的檢測費，但9月16日起便需自費檢測。

海洋公園要求所有員工都必須接種疫苗，或每14天接受一次檢測，9月中起更需自費檢測。 （資料圖片／鄭子峰攝）

【12:15】消息指，今天沒有本地源頭不明個案，衞生署不設疫情記者會。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼（涉變種病毒患者離港前行蹤）



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強制檢測｜兩居民外遊返港帶變種病毒 海濱南岸、瑧璈等9處強檢

【00:16】食物及衞生局昨晚（1日）發出強制檢測公告，有9個指明地方被納入強制檢測，受檢人士要在8月3日( 星期二）或之前接受檢測，當中有8處涉及兩宗感染變異病毒的初步確診個案。

二名患者分別在美國及荷蘭到港，而過去21天曾在香港居住，他們的住所紅磡海濱南岸6座，以及西營盤瑧璈的居民，均需強制檢測；另外，他們曾光顧的食肆、髮型屋等都要強檢，包括鰂魚涌芽莊越式料理、中環大館樂茶軒及中環蘭桂坊印度菜酒吧Chaiwala。資料顯示，二名初步確診患者都曾接種兩劑復必泰疫苗，他們離港前曾做過抗體測試，當時呈陽性。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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