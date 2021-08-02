Neway Music Limited遭高院頒令清盤　涉未付金額6300萬

因歌曲版權問題與香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）對簿公堂的Neway Music Limited，早前被HKKLA申請清盤。案件今(2日)在高等法院處理時，Neway Music要求案件押後，以待版權案件的上訴，惟法官庭上透露相關涉款約6300萬元，而Neway Music從未申請暫緩執行涉案法庭命令，遂頒命Neway Music Limited清盤。

代表環球、華納、新力三大唱片公司的債權人公司香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA），早前要求頒令Neway Music Limited清盤。

Neway Music與HKKLA曾因歌曲版權，對簿公堂。Neway Music指HKKLA的舊歌版權收費計劃不合理，提出訴訟，版權審裁處於2019年裁定收費計劃屬合理。

Neway Music曾要求押後處理

案件今處理時，代表Neway Music的律師要求本案押後處理，並指涉案的版權上訴將於本年12月處理，惟債權人的律師要求法庭頒下清盤令。

法官則表示，本案涉款約6300萬元，Neway Music應於限期前支付，卻未有向法庭申請暫緩執行，遂決定頒發清盤令。

案件編號：HCCW 171/2021