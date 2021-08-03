曾健成放飛掛直幡氣球罰款2500元　李卓人不認罪9月預審

民陣今年元旦舉辦汽車巡遊，支聯會副主席和社民連成員曾健成，涉放飛掛著「釋放政治犯」直幡的氣球，二人共被票控3罪。曾健成今日（3日）在東區裁判法院承認在受管制空域放飛氣球，其律師求情指氣球掛著的只是宣紙，一撕即破，可造成的破壞有限，且離航道有一段距離。裁判官考慮到他初犯及一時衝動，判他罰款2500元。李卓人則表示不認罪，其案件會押後至9月9日進行審前覆核。



兩名被告：曾健成（65歲）及李卓人（64歲），二人被控違反《1995年飛航（香港）令》。控罪指，二人於本年1月1日在金鐘立法會道，未有行政長官允許下放飛氣球；李另被控阻礙高級督察鍾廷森依法執行職務。

曾健成的代表律師求情指，曾現時無業，靠積蓄過活，他曾擔任過3屆區議員、2屆回歸前立法局的議員，並做社區議會工作超過30年，熱心服務社會及街坊。

求情稱情急下釋放氣球

律師又指，事發時曾只是一時衝動，見警員欲取走其氣球，情急下釋放氣球，而氣球掛著的只是宣紙，一撕即破，可造成的破壞有限，氣球尺寸也不大，釋放位置離航道有一段距離，風險較低。

放氣球以表達港人的關注

曾判刑後解釋今年元旦因無法舉辦遊行，唯有用氣球，寫上「釋放政治犯」，以表達港人的關注。他又批評特首林鄭月娥容不下反對聲音，用盡方法起訴反對派，直指要解決社會撕裂，要先了解警民衝突的原因，要對使用暴力的示威者及警員一視同仁，繩之於法。

案件編號：ESS20477-79/2021