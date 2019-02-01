郭紹傑在日本被「當狗看待」　曾健成：中方冷處理　

香港保釣行動委員會成員郭紹傑及嚴敏華，去年12月在日本東京靖國神社外抗議，並焚燒甲級戰犯東條英機的道具「神主牌」，遭日本警方扣留至今。「西環飛躍動力」召集人葉錦龍昨晚（31日）於facebook引述日本友人交代郭紹傑的最新狀況，指他被移送至東京拘留所，惟警視廳的「臭格」環境惡劣，他更被看守所職員不禮貌對待，形容是「當作狗去看待」。 保釣行動委員會成員曾健成接受《香港01》查詢時表示，預計郭的審訊要在日本天皇登基假期後，即5月才有眉目，他不滿中方冷處理事件，透露農曆新年後會有所行動。

郭紹傑（左）在日本靖國神社門外，焚燒日本甲級戰犯東條英機的神主牌，期間被保安阻止，之後被日本警方拘捕。（網上圖片）

葉錦龍在facebook發文，稱東京拘留所的「臭格」比警視廳的更冷，加上郭紹傑被看守所職員不禮貌對待，日本友人形容郭「當作狗去看待」，郭紹傑本人則已相當疲累，其代表律師已對拘留所無視人權之不當行為，作出嚴重抗議。

葉錦龍表示，雖然他個人不同意郭紹傑的行為，但認為日方的拘留行為、對疑犯的強行取證、長期拘留的做法，有違先進國家的人權準則，希望日方及港人正視問題及關注相關情況。

曾健成（左一）不滿中方冷處理事件，透露農曆新年後會抗議行動。（資料圖片/鄭子峰攝）

曾健成接受《香港01》查詢時透露，嚴敏華的身體較為「硬淨」，情況較佳；郭紹傑則因想念家人，心情煩躁。他不滿日方以不人道的方式對待，又拒絕家屬帶禦寒衣物給二人，透露農曆新年後會有抗議行動。