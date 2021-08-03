新冠肺炎｜澳門夫婦染疫　政府指爆發風險極高　進入即時預防狀態

澳門一對夫婦在珠海對新冠病毒檢測呈陽性，兩人已回澳並正接受隔離診治。由於新冠病毒感染應變協調中心評估後，認為澳門面臨社區傳播及爆發風險極高，澳門政府宣布，全澳今午（3日）3時30分起進入即時預防狀態，當局把與患者同一大廈居住的市民健康碼轉為紅碼，男患者工作的石排灣衛生中心及路環衛生站暫停運作，女患者工作的水果檔亦要強制停業，而澳門居民離境需要24小時內核酸檢測陰性報告。



一對澳門夫妻赴珠海外遊，在當地檢測結果呈陽性，現已回澳接受隔離診治。（資料圖片)

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社區傳播及爆發風險極高

澳門政府下午公布，按照行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，根據第11/2020號法律《民防法律制度》第九條第一款及第十一條第一款(七)項的規定，宣佈澳門特別行政區於今日下午3時30分起進入第11/2020號法律《民防法律制度》第八條(三) 項所指的即時預防狀態。

澳門政府宣布，今（3日）午3時30分起進入即時預防狀態。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，根據珠海衛生部門今日通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，其中男性居民經衛生局病毒核酸快速檢測顯示仍為陽性，現正在仁伯爵綜合醫院進一步診治。兩夫婦住在澳門半島連勝街美連大廈，丈夫是51歲衛生局司機，有珠海和中山旅行史；妻子是43歲水果檔職員，只到過珠海。兩人育有一對子女，其女兒於上月19至24日曾到西安參加活動。

離境需24小時內核酸檢測陰性報告

應變協調中心宣佈，今日下午3時30分起離境需要24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民如非必要切勿離境；同時，將把與兩人同住宅大廈的居民的健康碼轉為紅碼，即需採取隔離措施。男性居民工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停營業，全面進行環境清潔消毒；及女性居民工作的水果檔（義字街2-CA榮發大廈地下）強制停業，通知治安警執行，市政署進行環境清潔消毒；及派駐治安警員禁止出入。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，首先要完成相關確診患者密切接觸者的第一輪核酸檢測，之後才決定是否需要實行全民核酸檢測。目前，各相關部門正就全民核酸檢測的方案作好準備。