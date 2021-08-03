澳門改發三號風球　天文台︰黃昏前後考慮是否改發三號強風信號

踏入8月，本港再迎熱帶氣旋。截至今日（3日）中午12時，一號戒備信號生效，天文台預料位於南海北部的熱帶低氣壓，會在今晚至明早（4日）最接近香港。

澳門氣象局下午一時改發三號風球。本港天文台也指，過去數小時，該熱帶低氣壓移動較為緩慢。隨著該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚有所增強，天文台會視乎本港風力變化，在黃昏前後考慮是否需改發三號強風信號。

天文台又指，該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。根據九天天氣預測，明日起連續三日，離岸風力達三號風球程度。而本港料到下周初至中期，天色才逐漸好轉，下周三（11日）起天氣亦酷熱。



▼7月20日，天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼



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天文台指，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約130公里，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。過去數小時，該熱帶低氣壓移動較為緩慢。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。

熱帶低氣壓料明日增強成為熱帶風暴

天文台稱，隨著該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚有所增強，天文台會視乎本港風力的變化在黃昏前後考慮是否需要改發三號強風信號。天文台路徑預報顯示，熱帶低氣壓料明日增強成為熱帶風暴。



天文台又預測，該熱帶低氣壓隨後將轉東北方向，靠近廣東東部至福建沿岸一帶，但其路徑及發展存在變數。根據九天天氣預測，明日（4日）離岸吹6級風，初時更達7級；而周四（5日）離岸亦間中6級風。根據蒲福氏風級表，6級及7級風平均風速，介乎每小時41至62公里，達三號風球程度。

中央氣象台︰未來24小時有可能發展為颱風

澳門氣象局下午一時改發三號風球，而發出八號風球的機會則為低。內地中央氣象台料，該熱帶低氣壓強度逐漸加強，未來24小時有可能發展為颱風，最強可達熱帶風暴級或強熱帶風暴級。該熱帶低氣壓將於周四擦過或登陸粵東到閩南一帶沿海，然後移入東海海面。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶低氣壓明日在本港南面對出海面掠過。周四於揭陽市一帶登陸，其後向日本一帶移動；而海平面中心氣壓最低為983 hPa，即達強烈熱帶風暴程度。美國全球預報系統（GFS）同樣料周三最接近本港，惟料登陸汕尾市後逐漸消散。

▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼



在本港，天文台預料今日大致多雲，間中有驟雨和狂風，局部地區有雷暴；吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風，海面有湧浪。展望明日及周四風勢頗大，間中有大驟雨和狂風；海面有湧浪，隨後一、兩日仍然間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，華南地區下周初至中期天色逐漸好轉。