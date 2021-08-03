上月熱得異常　7.15錄35.4度　創1884年以來第三熱七月天

天文台表示，剛過去的7月異常炎熱，在7月15日，氣溫最高更升至35.4度，這是1884年有記錄以來，7月份其中一個第三熱日子。另外，上月無論平均最低氣溫、平均最高氣溫及平均氣溫都較正常值高，更分別是有記錄以來七月份的第二、第三及第四高，更曾發出7次酷熱天氣警告。



▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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天文台表示，由於華南的高空反氣旋較正常強，7月本港異常炎熱。本月平均最低氣溫、平均最高氣溫及平均氣溫分別為27.7度、32.6度及29.7度，各較其正常值高0.8度、1.0度及0.8度，或各較其1981至2010年的正常值高0.9度、1.2度及0.9度，分別是有記錄以來七月份的第二、第三及第四高。

▼7月25日凌晨本港上空雷電交加▼



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▼7月25日本港上空彩虹高掛▼



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累積雨量較正常少2成

另外，本年首7個月的累積雨量為1,170.6毫米，較同期正常值的1,468.2毫米，少約20%，較1981至2010年正常值的1,473.3毫米，少約21%。

天文台又指，受副熱帶高壓脊及隨後的高空反氣旋影響，7月8日至15日本港持續普遍天晴及天氣酷熱，但局部地區有幾陣驟雨。在陽光充沛的情況下，7月15日錄得的氣溫上升至本月最高的35.4度，這亦是自1884年有記錄以來七月份的其中一個第三高。

▼7月20日，天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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查帕卡雨帶 有人行山時遭洪水沖走

另外，在南海北部的低壓區於7月18日稍後時間，增強為熱帶低氣壓，之後進一步發展為熱帶風暴及被命名為查帕卡。在與查帕卡相關的雨帶影響下，7月18日至21日期間，本港間中有大驟雨及狂風雷暴，各區在這4日普遍錄得超過200毫米雨量，7月20日更有一名男子在馬鞍山行山時，遭洪水沖走致死。