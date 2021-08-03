新冠肺炎｜澳門失守一家四口染疫　超市爆搶購潮　政府即臨時限購

澳門一家四口今日（3日）確診，終結當地逾一年本地零確診局面，政府指面臨社區傳播及爆發風險極高，全澳下午起進入即時預防狀態。有澳門居民向《香港01》表示，住所附近的超級市場正爆搶購潮，白米、營多撈麵等食物及日常用品熱搶。他指澳門居民最擔心剛逐漸好轉的經濟，再度受到打擊，「最重要嘅係，可能冇得再出大陸玩。」



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社區傳播及爆發風險極高

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，根據珠海衛生部門今日通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，現正在仁伯爵綜合醫院進一步診治。兩夫婦住在澳門半島連勝街美連大廈，丈夫是51歲衛生局司機，有珠海和中山旅行史；妻子是43歲水果檔職員，只到過珠海。兩人育有一對子女也染疫，其女兒於上月19至24日曾到西安參加活動，返澳前已失味覺，疑機上受到傳染。

澳門政府宣布，今（3日）午3時30分起進入即時預防狀態。（資料圖片）

澳門政府下午公布，按照行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，首先要完成相關確診患者密切接觸者的第一輪核酸檢測，之後才決定是否需要實行全民核酸檢測。目前，各相關部門正就全民核酸檢測的方案作好準備。

居民擔心剛好轉經濟再度受到打擊

確診的消息傳出後，澳門居民彌漫恐慌情緒，居於澳門的林先生表示，住所附近超級市場的營多撈麵被搶購，多個紙箱跌落在地上，而貨架上的白米亦所剩無幾，「個感覺好似早幾年（超強颱風）天鴿吹襲澳門咁樣。」

林又指，去年疫情初期，澳門居民亦瘋搶柴米油鹽、廁紙、蔬果等食物及日用品，惟疫情緩和後再無出現搶購的情況。不過，由於疫情「死灰復燃」，居民再度感到恐慌，亦擔心剛逐漸好轉的澳門經濟再度受到打擊。此外，對於經常於周末到珠海遊玩的澳門人而言，「最重要嘅係，可能冇得再出大陸玩。」

澳門經濟及科技發展局表示，防疫措施不影響澳門日常鮮活、冰鮮、冷凍食品，以及其他糧油罐頭食品的正常、持續及穩定供應，以大米為例，截至7月存量達130萬公斤，約為全澳一個月的消耗量，呼籲居民無需進行不必要的搶購。

代局長陳漢生表示，會同澳門16間超市集團及200多間分店，採取臨時限購措施，以免市民過量囤積。

外勞未能回珠海恐滯留關口

另一澳門居民指，現時離開澳門入境珠海，需持有24小時核酸結果。惟澳門擁有大量外來勞工，每日往返澳門和珠海，因此受到最大影響。由於外勞在澳門未必有居所，今晚或被迫滯留在關口，核酸檢測站亦被排隊的外勞「逼爆」。