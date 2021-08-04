澳門疫情｜確診女生所坐往西安航班曾載2確診者　當局列感染源頭

澳門一家四口確診感染Delta變種病毒，懷疑是此家庭群組源頭的確診女兒曾隨濠江中學舞蹈團於7月19日至24日期間，往西安交流。

澳門行政長官賀一誠今日（4日）在疫情記者會指，患者全家經覆檢證實確診，暫鎖定一班南京飛珠海航班為感染源頭。當局追蹤確診女兒行蹤發現，她在珠海往西安航班上坐在第54排，而該航班的前置航班、即南京飛珠海航班上有 2人確診，他們同樣坐在第54排，因此澳門當局把航班設定為源頭點。不過，賀一誠強調不排除有其他源頭，所以才需全民檢測。



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澳門4名確診者是一家4口，女兒於7月19至24日跟隨濠江中學舞蹈團到西安交流，先是乘坐「CZ3761」航班由珠海到西安， 7月25日再乘坐「CZ3762」航班由西安返澳門。

賀一誠今日指，該女學生到達西安後兩日不適，之後情況好轉， 25日凌晨返澳門，政府正追蹤她在西安軌跡及其父母於內地行蹤。

賀一誠表示，當局向內地取得及檢視航班資料後，暫時鎖定南京飛往珠海航班為傳播源頭。他指，舞蹈團乘坐航班由南京飛往珠海再往西安，確診女學生乘坐第54排C位，同一航班，同一排次，出現兩宗確診個案。兩患者於19日確診，分別是中山籍及珠海籍，所以推測航班是感染源頭。

另外，他指，女學生檢測抗體CT值為30，父母CT值為10，反映女學生CT值較低，「佢發病時間可能係比較耐少少」，而父母親發病時間則比較接近。