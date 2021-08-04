澳門現變種病毒　何栢良：清零非長遠　促全民打針、收緊回港易

澳門出現Delta變種病毒確診個案，涉及一家四口，有社區爆疫危機，全澳門已進入即時預防狀態。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，澳門在「清零」數月後突現個案，反映「清零」非長遠政策，只是短暫過渡性安排。他促港人盡快接種新冠疫苗，而港府亦應收緊「回港易」安排，要求返港人士須已打兩針，並持48小時內有效的病毒檢測陰性證明。

何栢良又指出，澳門是次一家染疫源頭應是上月曾到西安交流的女兒，港府應要求從內地「中風險」地區回港者，到指定酒店檢疫，而非居家檢疫，否則「走入社區就弊家伙」。



▼澳門8月3日發現一家四口感染Delta變種病毒▼



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何栢良今日（4日）在商台節目表示，澳門一家四口確診感染Delta變種病毒，先是父母在珠海接受常規檢測時被發現，惟實際源頭相信是7月19日前往西安交流的女兒，同行有30人，女兒7月22日已不適，而她曾到訪南京機場，紀錄可見與確診變種個案出現在同一空間，相信屬內地感染，再輸入澳門的個案。

何栢良指出，染疫女兒在7月24日返回澳門後即使發燒都未有求醫，只留家休息，令沒有離開澳門紀錄的兒子亦在7月28日不適，但求醫仍沒獲安排測試是「漏招」，澳門需全面檢討。

何栢良認為，澳門「清零」數月後再現變種個案，反映「清零」只是短暫過渡性安排，非長遠政策，香港政府須居安思危，鼓勵全港市民接種新冠疫苗。他預料澳門政府短期內會部署全民接種，估計是次事件後澳門的接種比例將飆升。

至於本港，他建議政府提醒醫生嚴格遵指引，要求不適有病徵求診者強制檢測；同時收緊「回港易」安排，參考澳門做法將72小時陰性檢測結果，縮短至48小時內；另要求已打兩針者才可以在「回港易」計劃下返港。

而從「中風險」地區返港，即包括現時疫情較嚴峻的南京等地，港府應立即停止接受家居檢疫，要求相關人士到指定酒店檢疫，否則「走入社區就弊家伙」，亦將影響發放消費券、刺激經濟效用。