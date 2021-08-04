新冠肺炎｜43歲地盤工確診　無外遊入院測試有抗體　張竹君料復陽

本港今日（4日）錄得兩宗確診，全為帶有L452R變種病毒的輸入個案。另外，一名無外遊的43歲男子亦確診，屬本地感染，衞生防護中心指會計算入明天個案，換言之58日的本地零個案將會斷纜。該男病人檢測樣本病毒量非常低、入院後檢測呈陰性，體內亦有抗體。衞生防護中心預料，他是早前確診的復陽個案，再傳染他人機會較低。



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該名43歲初步確診男子，與家人同住深水埗大埔道東廬大樓劏房。他是一名地盤燒焊工人，在灣仔皇后大道東露天地盤、灣仔肇堅里地盤，跟兩至三名同事工作，近日無外遊、無跟內地或外地回港人士接觸，亦無接種新冠疫苗。

地盤工人為高風險感染工作，因此男病人今年三月至今都有做病毒檢測，五月之後每兩周一檢，7月22日檢測仍然呈陰性，但8月2日交還深喉唾液樣本瓶到灣仔醫院管理局門診的樣本對新冠病毒呈陽性，他無病徵，衞生防護中心的公共衞生化驗服務處亦驗到其樣本確診，CT值達35至38，即病毒量甚低，無法檢測是否帶有變種病毒，張竹君稱若他與輸入個案相關，較大機會染有變種病毒。他入院後再採集的樣本呈陰性、血清驗到抗體。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，體內有抗體反映感染至少10日以上，估計患者是較早前感染的復陽個案，相信傳播他人機會較低。她又稱，病人五月開始定期做檢測，預料他是五月前感染。他有20多名密切接觸者，任職的兩個地盤要停工，非密切接觸者都要做檢測。病人六月曾到過明愛及聯合醫院急症室求醫，張竹君稱他當時並非出現呼吸道病徵，亦無法找到他當時的血液樣本化驗。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業補充，該男患者同住家人任職明愛醫院社康護士，護士8月2日上門為其他病人提供過外展服務，當時有戴口罩，已安排護士做病毒檢測，暫時無病徵已安排隔離。

另外，今日錄得兩宗帶有變種病毒L452R輸入個案，分別為來自美國抵港的48歲女士（編號：11996）、來自杜拜31歲的女病人（編號：11997），兩人都無打針。