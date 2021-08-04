貨車司機涉性侵女友女兒　辯方質疑事主若無張口　被告亦無法舌吻

兼職貨車司機涉非禮及企圖強姦同居女友的未足10歲的女兒案，今(4日)在高等法院續審，涉案女童X接受辯方盤問。X在庭上坦承，由第一次見到被告，已不喜歡對方。辯方律師質疑，第一次非禮事件中被告如何舌吻她，問她：「你唔開口，佢點伸脷入去？」X則稱已不記得，但承認案發時未有推開被告，並補充她遭受性侵時只是讀小三至小四年級。



指事主初見被告時稱唔要哥哥

現時15歲的X，今透過視像系統作供。她在辯方盤問時承認不喜歡被告，甚至在首次見到被告時已不喜歡對方。她解釋，因感到被告陌生。辯方律師指，X的母親Y第一次把被告介紹予X認識時，X便表示：「我唔要哥哥，我要爹爹（X對父親的暱稱）。」X稱不記得。

辯方指被告曾打事主手板

辯方亦舉出多個被告曾責備和打X的手掌的例子，如被告曾指責X吃零食後弄污住所，X反指是胞妹造成。被告不相信X的解釋，責備並打X的手板。X亦表示不記得。

對於X在錄影會面指，因擔心被告使用暴力，因此多年間未有把性侵事件告知他人。辯方指，和X一家同居期間，被告從未有向X使用暴力，X同意。

事主稱與男友僅拖手未有接吻

辯方指，於X就讀中二時，因當時男朋友和其他女性「好接近」，X感到不快，遂和校內社工傾談。X同意，並解釋和社工談及不開心的事，憶起本案，遂把本案事件告知社工。辯方問及X當時和男友是否有親密行為，她回答指僅和男友拖手，連接吻亦沒有。

被性侵時讀小三至小四

事主又稱，3次性侵事件發生於2014年至2016年間，當時她就讀小三至小四。

辯方問及第一次非禮事件，被告涉舌吻X。辯方引述X在錄影會面稱，她案發時未有推開被告，又問：「你唔開口，佢點伸脷入去？你自己鬆開口，畀佢入去？」X稱已忘記，但承認未有推開被告。

現年30歲的被告，被控於2012年1月1日至2016年5月31日，兩度非禮X和一次企圖強姦X。X案發時不足10歲。

案件編號：HCCC281/2020