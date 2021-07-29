醉娃疑遭兩男3度強姦　陪審團退庭逾一天　裁被告3罪全部罪成

18歲少女與一名男網友首次見面後，疑在醉酒下遭男網友及他的朋友一夜內3度強姦，法醫事後亦在少女的陰道內發現兩男的DNA。惟辯方卻指女事主與男網友剛在網上相識，已主動提出性話題，又問男方最愛女優等，更指女事主當晚行為主動兼享受過程，惟女事主卻稱沒有印象。兩男否認3項強姦罪，陪審團昨日已開始退庭商議後，並至今日(29日)裁定兩名被告所涉3項強姦罪全部成立，案件押後至8月23日判刑,期間索取事主的創傷報告和被告的心理報告。



兩名被告：王子健(24歲，地盤工人)和陳之寧(23歲，文員)。兩人各被控1項強姦罪，指他們於2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈某層強姦案發時18歲的女事主X。首被告另被控1項強姦罪，指他於同日在灣仔立興大廈百佳酒店強姦X。

首被告王子健(白衫)和次被告陳之寧(黑衫)被裁定所涉3項強姦罪全部罪成。(資料圖片/朱棨新攝)

事主稱案發時喝醉

控方案情指，女事主X於2019年初透過手機遊戲結織首被告，她在事發當晚與女友人及兩被告飲酒，惟她後來喝醉，她有記憶時已在床上，感到下體好像被陽具插入，以及有人把陽具放入她的口中，惟她隨即再入眠。

醒來發現未有穿內褲

X醒來後發現僅穿上衣，未有穿著內衣褲，首被告睡在她身邊，X才發現身處酒店。X穿回衣物後離開，返家後，把事件告知男友，同日報警。法醫檢查X時，在X的陰道內發現兩名被告的DNA。

辯方指X向首被告發避孕套符號

辯方盤問X時提及，X在網上與首被告對話時，曾發避孕套符號展開話題，剛相識時已問對方「洗唔洗送個飛機杯畀你？」、「你鍾意邊個女優？」，質疑X言論大膽，又指X對首被告有好感。X解釋談及性話題為幫朋友宣傳性用品店，並否認對首被告有好感。

指X主動親吻首被告

辯方又指出，X抵達商廈後，主動親吻首被告，亦替對方口交，之後雙方進行性行為，過程中X表現享受，事後提議去酒店，在酒店又作主動，但X表示沒印象，強調並非自願性交，亦否認因為受到男友的追問及壓力才報警。

案件編號：HCCC146/2020