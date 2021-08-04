美食博覽商推一蚊鮑魚、雞煲　場內禁試食　以風機將香味吹遍全場

港貿發局將於下周四起（8月12至16日）一連五日，於香港會議展覽中心舉辦美食博覽、香港國際美酒展、茶展、家電家品博覽，以及美與健生活博覽。

每年最受市民關心的必定是場內優惠，受惠於電子現金券派發，不少參展商對營業額有信心，有商戶推出每日20個1蚊雞煲，5日展期合共100個，疫情下場內嚴禁試食，負責人想到「雞煲香味吸引法」「帶領」入場人士到來購買，鴻星推一蚊海味包，內含鮑魚、花膠、海參等，希望疫情之下，堂食影響可以再「加熱包」另類方式賺回來。

貿發局預計超過880間展商參加，較以往超過1200間的少，另外，因疫情關係場內必須戴上口罩，嚴禁試食。



首次參展的「樂婷媽媽」主打食物到會，疫情下轉型製作雞煲即食包，將於今年美食展推出1蚊原味雞煲。（張浩維攝）

1蚊雞煲每日限量20個 設抽風機以香味吸客

首次參展的「樂婷媽媽」主打食物到會，疫情下轉型製作雞煲即食包，將於今年美食展推出1蚊原味雞煲（原價108元），每日限售20個。負責人表示，會接受八達通、Alipay HK，以及WeChat Pa HK付款，由於感應器未能成功支援Tap & Go，因此不能使用，她又指預備了2000至3000個口罩，派發予使用電子消費券付款的顧客。

負責人樂婷媽媽稱，會在攤位擺放抽風機，將雞煲香味傳遍整個會場，「以香氣吸引客人」招徠。她說，對今年銷情有信心，預計每日能售出全部1000個雞煲。雖然場內不能試食，但樂婷媽媽準備了一口雞煲試食杯，供顧客回家試食，每日約200份。

鴻星集團推出多項優惠，包括於美食展首日（12日）推出1蚊海味包（張浩維攝）

美食展首日限定30個1蚊海味包 設八達通消費券優惠

鴻星集團推出多項優惠，包括於美食展首日（12日）推出1蚊海味包，內含鮑魚、花膠、海參、雞腳、鴨掌、蠔皇花菇，及古法炆豬手，限量30盒。鴻星亦會每日推出加一元送鮑魚優惠。另外，以八達通電子消費券付款購買甘銀袋或湯包，可額外再多買一件。

公司傳訊經理鄭先生坦言，疫情之下，堂食生意受到一定程度影響，今年可以順利再度推出美食展，加上不少香港人習慣留在家中進食，於是推出各項組合優惠，吸引客人消費。

鴻星集團推出多項優惠，包括於美食展首日（12日）推出1蚊海味包（張浩維攝）

臨近中秋佳節，不少月餅商店參展。以往有不少入場人士購買冰皮月餅，大班一如以往推出會場優惠，市民可憑美食博覽優惠小冊子內的優惠券，可以88元換購4包兩個裝的大班冰皮月餅（原價312元4包）。奇華餅家推出新鮮現烤月餅，顧客憑會場優惠券，即可以35元購買兩個裝奶皇月餅（原價54元）。另外，奇華餅家今年與LINE FRIENDS合作，推出兩款月餅福袋，除月餅以外還有環保袋、雨傘，或冰感毛巾，售160元（原價316元），每日分別限售100個。

創新罐頭糖水 另有罐頭湯底

以往曾於參展會場內推出「粟米肉粒」及「豆腐火腩」罐頭的遠大貿易公司，今年創新推出罐頭糖水，包括綠豆沙和蕃薯糖水。另有售罐頭湯底，口味有水煮魚湯底，堅持以「出奇制勝」，負責人李先生表示，湯水以及湯底已罐頭形式包裝，絕沒有「變質變味」希望堅持以另類方式作招徠。