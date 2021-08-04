美食博覽下周開鑼　送三萬門券予打針市民　逾八成參展商收消費券

香港貿發局將於8月12至16日（即下周四起）於香港會議展覽中心舉行美食博覽、國際美酒展、茶展、家電家品博覽，及美與健生活博覽。貿發局副總裁周啟良今日（4日）表示，希望六項展覽能打造暑假購物消閒好去處，市民收到電子消費券後，能在展覽盡情購物。周表示，將為已接種疫苗的市民推出3萬張免費入場券，鼓勵市民盡快打針，另外，雖為美食博覽會，惟場內不能除口罩試食，貿發局會派出多名「健康大使」在場內巡查，若發現有客人在某攤位進食，屢勸不改下參展商要「孭飛」影響將來參展機會。



香港貿發局將於8月12至16日舉行美食博覽，入場人士不能脫下口罩試食。（資料圖片）

去年疫情影響下，暑期多個大型展覽取消。今年美食博覽會前剛政府巧派第一期消費券總值2000元。周啟良表示，為鼓勵市民接種疫苗，將為已接種最少一針的市民派發合共三萬張門券，並會在8月12，13日（星期四至星期五）及16日（星期一）中午12時派發，每日一萬張。此外，為分散人流，周鼓勵市民於中午12時前及晚上6時後前往會場。

為了減少感染機會，周呼籲入場人士並不要「以身試法」脫下口罩試食，「始終都會好危險，同埋由於大家都明白購物新常態，相信大部份人唔會因為咁而唔去買嘢食。」貿發局會派出多名「健康大使」在場內巡查，若發現有客人在某攤位進食，屢勸不改下參展商要「孭飛」影響將來參展機會。此外，會場會嚴守50%入場人數，若入場人數已經達到50%，場內將設有緩衝區，市民需要於緩衝區排隊等候，周估計今年入場人數與以往不會相差太遠。

貿發局副總裁周啟良表示，若入場內人數已經達到50%，場內將設有緩衝區，市民需要於緩衝區排隊等候。（張浩維攝）

大會指，85%受訪展商接受電子消費券，並已成功邀請八達通及WeChat Pay HK提供獨家優惠。另外，大會今年推出「8月食·住·買」網頁，為大眾提供最新購物消息及各種快閃優惠，如1元鮑魚、月餅、果醋及杏仁蛋卷等。大會另有舉行大抽獎，滿200元可抽獎一次，「多買多賞」，獎品包括酒店套票、餐廳禮券、名貴食材、健康用品等。

防疫方面，場內嚴禁飲食，亦不設試食。與7月書展及動漫展相同，會場不售實體門票，除網上購票外，市民可以八達通即時付費入場，票價為25元；大會又推出港幣10元的「上午進場票」及「晚間入場票」，以疏導人流。周提醒市民，入場前要申報安心出行或以紙本登記入場，場內工作人員需要展示72小時內檢測陰性結果或接種疫苗。