新冠疫苗｜累計336.6萬人打針　接種率近五成　兩少年疑心肌炎

本港今日（4日）共約6.5萬人接種新冠疫苗，累計有336.6萬人已打疫苗，佔12歲及以上人口的49.5%；預約打針人數有近3.5萬人預約。

上星期共有兩名12至15歲青年，接種第二劑復必泰疫苗後胸痛，懷疑有心肌炎，情況穩定。昨日共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中八人已經出院、三人留院觀察。



截至今晚8時的過去24小時，共有65,290人接種疫苗，當中10,428人接種首劑科興疫苗、24,711人注射第一針復必泰疫苗；打第二劑科興疫苗有10,415人，打第二針復必泰疫苗則有19,736人。

本港累計有3,366,069人接種首劑疫苗，佔合資格人口49.5%，當中有2,556,204人已打第二劑，總接種劑數共約5,922,300劑。

另外，今日有5,600人在網上預約接種科興，預約打復必泰的則有29,700人，總數35,300人，少於前兩日。

11人昨副作用送院全穩定

上星期有一名14歲少年及一名14歲少女，接種第二劑復必泰疫苗後一至三日內胸痛，懷疑有心肌炎或心包炎，情況穩定。昨日共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中八人已經出院、三人留院觀察。