新冠疫苗｜5.2萬人預約打針再創半年新高　多間復必泰中心頻爆滿

政府今（3日）晚公布，今日共有68,700人接種新冠疫苗，累計佔12歲或以上人口的49%；今日51,800人預約了接種時間，數字再創半年新高。昨日共有15宗打針後送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定，當中1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

社區接種中心接種第一劑進入最後一個月倒數，部份復必泰接種中心頻滿額，其中養和醫院、養和東區醫療中心、香港中文大學醫院，以及元朗體育館社區疫苗接種中心幾乎整個8月「全紅」，僅餘個別日子極少量名額。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

政府表示，已為參與計劃的人士接種共約585.7萬劑新冠疫苗，共有333萬人已打苗，當中252.6萬人已打第二劑。約130.3萬人已接種已接種首劑科興，約202.8萬人已接種首劑復必泰；約101.3萬人已接種已接種第二劑科興，約151.3萬人已接種第二劑復必泰。

截至今晚8時的過去24小時，有13,600人接種了首劑科興，24,700人接種了首劑復必泰；10,900人打了第二劑科興，以及19,500人打了第二劑復必泰。科興社區疫苗接種中心的整體接種率為97%，而復必泰接種中心的整體接種率為98%。

元朗體育館復必泰中心幾乎全月已滿額

另外，今日有7,200和44,600人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗。衞生署疫苗接種網站顯示，部份復必泰疫苗社區接種中心非常爆滿，其中養和醫院、養和東區醫療中心、香港中文大學醫院，以及元朗體育館社區疫苗接種中心幾乎整個8月「全紅」，僅餘個別日子極少量名額。