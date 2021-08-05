劉慕裳出戰銅牌賽　母親辦「集氣會」撐愛女：有冇獎都好已係贏咗

港隊空手道代表劉慕裳，歷史性出戰東奧女子個人形項目，順利殺入傍晚的銅牌戰。劉媽媽因疫情未能親赴東京現場，特別舉行「集氣」大會，與親朋戚友一起看直播為女兒打氣。

女兒在奧運賽場上自信堅定，套路揮灑自如，一舉一動牽動母親情緒。劉媽媽說，全程觀看緊張萬分，讚賞女兒表現出色，笑言待她回港，將煲花膠螺頭湯慶祝，「有冇獎都好，已係贏咗。」



港隊空手道代表劉慕裳，歷史性出戰東奧女子個人形項目，順利殺入傍晚的銅牌戰。（余俊亮攝）

留港搞「集氣」大會支持愛女 昨晚緊張失眠

早上九時，劉慕裳出戰東奧女子個人形淘汰賽，以小組第二名，晉升排名賽。她最終不敵世界一姐西班牙珊齊絲，以次名打入傍晚銅牌戰。疫情原故，劉媽媽未能親赴當地觀賽，特意在酒店租用宴會廳，舉行「集氣」大會，與親朋戚友、女兒的空手道師傅、空手道總會主席等，一同實時收看賽事。

劉媽媽說，連日未能安枕，昨晚「眼光光」到清晨五時，為女兒征戰奧運感到既興奮，又緊張。畢竟世界排名第四的劉慕裳，被外界寄予奪牌厚望，作為母親也忐忑不安，「不過嗰囡就話事無事，言談間輕鬆。」

每當劉慕裳出場，劉媽媽喜上眉梢，隨即全神貫注，緊握雙手觀賽。（余俊亮攝）

讚女兒表現成熟平穩 多年付出有人認同

每當劉慕裳出場，集氣會上所有人均舉紅旗歡呼。劉媽媽亦喜上眉梢，隨即全神貫注，緊握雙手觀賽。宴會廳設兩個直播屏幕，劉媽媽依然戴上耳機，聽著兒子劉知名的評述，拿著播放賽事的手機，恐防現場直播一旦失靈，也有第三手準備，「唔想錯過每個時刻。」

女兒在賽場上自信堅定，套路揮灑自如，一舉一動牽動母親的心。劉媽媽笑言，女兒進入排名賽，首演新套拳時，其電子錶響起，示意心跳異常加速。直至劉慕裳完成賽事，劉媽媽才鬆一口氣。回顧女兒今早表現，她說，表現自信，成熟平穩，享受其中，對此十分感動，「多年付出，有人認同。」

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女兒自律 賽前飲食節制 出外自備三文治

劉慕裳自11歲受哥哥劉知名影響，學習空手道套拳，到16歲正式加入港隊。劉媽媽說，當年曾安排女兒跳芭蕾舞、學鋼琴，顯然她更鍾情空手道，故放手讓其追隨志趣，「但無諗過會last咁耐。」

劉慕裳的空手道師傅馮華強說，劉天資聰穎「學習好快上手」，習拳兩、三年後，已在青少年組別屢戰屢勝。劉慕裳於2013年至2019年間，世界超級聯賽及系列賽各分站共奪近20個獎項。2020年，她於世界一級空手道超級聯賽排名第四，取得東奧入場券。

亮麗成績背後，劉慕裳勤下苦功。劉媽媽說，女兒作為全職運動員，除周一至五定期習訓外，周六、日也會抽時間訓練。每次臨近比賽，飲食講求節制，出外會自備三文治，保持身段，十分自律。為應戰東奧，劉慕裳去年隻身在美國特訓八個月，到11月才返港逗留四個月。母女二人聚少離多，劉媽媽坦言「唔慣」，但明白體諒愛女，只盼她全力專注這項人生大事。

「辛苦晒佢，比賽完咗要好好休息，我會煲定花膠響螺湯等佢。」 劉媽媽

空手道師傅馮華強與劉媽媽「隔空」與劉慕裳合照。（余俊亮攝）

劉慕裳能否奪牌凱旋而歸，晚上將會揭盅。劉媽媽說，女兒若能取得銅牌，固然為人生添上色彩，但能夠踏上奧運舞台，作為母親早已心滿意足，「入到奧運已收貨，一開始都冇寄望，只係學喳嘛。」她說，結果不論如何，都認為女兒已贏，「辛苦晒佢，比賽完咗要好好休息，我會煲定花膠螺頭湯等佢。」