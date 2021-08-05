東京奧運．空手道｜劉慕裳小組次名躋銅牌戰　力爭史上首面獎牌

東京奧運第13日，港隊三線出擊，力爭再添獎牌。由空手道女將劉慕裳打頭陣，出戰空手道女子個人形。



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空手道是日本的國技之一，今屆首度新增成為奧運項目，卻不被納入來屆的巴黎奧運，換言之今屆成香港空手道女將劉慕裳（Grace）奧運爭牌的唯一機會，力爭為港隊再添獎牌。

劉慕裳力爭空手道「形」獎牌 一分鐘理解空手道比賽

劉慕裳今日（5日）於東京武道館出戰空手道女子個人形，順利躋身排名賽後，與美國的國米櫻（Kokumai Sakura）及西班牙「一姐」珊齊絲（Sandra Sánchez Jaime）爭入金牌戰。

慕裳在排名賽「秘密武器」，首度打出套路「劉衛流安南大」，勇奪26.40分，惟其後登場的珊齊絲取得27.86分，以小組次名躋身銅牌戰，將於香港時間黃昏18：30，與土耳其的保辛（Dilara Bozan）爭奪銅牌。

劉慕裳初賽小組第二名躋排名賽

初賽每組5名選手，爭奪3個席位躋身排名賽。被編入A組的慕裳，小組第4名登場，第一回打出形（套路）「泊手拔塞」，拿下25.68分，僅次勁敵珊齊絲暫時A組排第二位。

劉慕裳第一回打出「泊手拔塞」，拿下25.68分。（路透社）

【劉慕裳第一回初賽】

劉慕裳初賽第二回打出套路「一百零八」，慕裳再取得26.62，兩回平均分拿下26.15分，出線穩奪排名賽資格，將於香港時間10時25分出戰排名賽，繼續爭奪獎牌。

劉慕裳第二回取得26.62分，鎖定晉級排名賽的資格。（路透社）

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