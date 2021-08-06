疫苗抽獎．得獎名單│星夢郵輪結果公布　頭獎一年任搭雲頂夢號

疫情下外遊遙遙無期，想去散心只能留港尋找不同活動，由啟德遊輪碼頭出發的「公海遊」於上周起終啟航。早前為已接種疫苗的市民而設，星夢郵輪的「豪華郵輪海上行宮大抽獎」有逾85萬名市民登記參與，今日（6日）早上11時在星夢郵輪官方Facebook直播中即場抽出五名得獎幸運兒，結果已經公布，當中將會送出380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證。



（星夢郵輪fb 截圖）

（星夢郵輪fb 截圖）

（星夢郵輪fb 截圖）

得獎者名單如下：（括號為身份證頭四個字）



頭獎 一年無限任搭雲頂夢號年度郵輪通行證

1)Chau Pak Ngan （R033）

二獎 三日兩夜皇宮庭苑別墅郵輪假期

1)鄺佩英 （R059）

三獎得獎者名單 三日兩夜海景露台房郵輪假期

1)譚金泉（G077）

2)Peng Chuan Jen（M405）

3)Wu Ryan Kam Bong （P732）

星夢遊輪推出的「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，大獎為380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供四人入住；二獎為最多可供六人入住的三天兩晚「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，價值超過10萬元；三獎將送出共3份三天兩晚「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供四人入住，總值超過5萬4千元。

另外，郵輪公司表示，為了表揚香港傑出運動員的精彩表現，星夢郵輪將送出每份價值約380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證予每位在東京奧運獲得獎牌的香港運動員，當中包括男子花劍個人賽金牌得主張家朗，以及女子自由式雙銀牌得主何詩蓓。