星郵輪客確診3千人困房內　港公海遊將啟航　星夢郵輪：未見退票

新加坡的新冠肺炎（COVID-19）疫情再度反彈，「卡拉OK夜店群組」於今（17日）增長至 88 個案例，另外，雲頂郵輪集團（Genting Cruise Lines）星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream）的一名40歲旅客，於11日搭上世界夢號，啟航前，依規定進行抗原快篩測試，結果為陰性，但之後在船上初步確診。



共1,646名遊客、1,249名工作人員近3千人被迫待在房內一晚，只有必要營運人員得以在船上有限制地行動。據當地媒體報導，世界夢號（World Dream）上的病例是與「卡拉 OK 夜店群組」有連繫的。而本港的公海遊將於本周底啟航，同樣由雲頂郵輪提供首航。今日雲頂回覆指，預約人數暫時沒有改變，亦暫時沒有市民選擇退票，並有信心香港不會發生與新加坡的類似事件。



新加坡疫情：圖為2021年7月14日停泊在新加坡港口的世界夢號郵輪，船上一名乘客確診新冠肺炎，為「卡拉OK夜店群組」個案（Reuters）

本港公海遊月底啟航

至於本港首班「公海遊」將於7月30日晚上由啟德郵輪碼頭出發，預期8月份「公海遊」每周3班，共有12航班出發，其中30日出發的郵輪航班預約已達七成。雲頂表示預約人數暫時沒有改變，亦暫時沒有市民選擇退票。

星夢郵輪表示，旗下「雲頂夢號」船員於7月14日已完成接種兩劑疫苗。星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，若航行中發現有乘客懷疑確診，將立即通報政府，郵輪會終止行程折返碼頭，期間懷疑確診者會在船上指定隔離房間，回港後由政府安排到指定場所檢疫。

被問到可能有乘客擔心會出現與新加坡世界夢號（World Dream）類似的肺炎個案，李鳳霞補充香港與新加坡的情況有分別，新加坡乘客上船前只需做快速測試，而香港乘客上船前已接種兩劑疫苗，並會在出發48小時前做核酸測試，加上香港疫情穩定，故有信心不會發生與新加坡的類似事件。

新加坡衞生部長王乙康表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，但他稱將項目改名為「空中旅遊走廊」。（資料圖片）

「隨心出遊」靈活退改政策

根據雲頂公佈最新的「隨心出遊」靈活退改政策，從 2021 年 5 月 26 日起，預訂香港航次 2021 年 12 月 29 日前出發的旅客 ，可以於行程啟航至少 48 小時前更改或取消行程。旅客已付之費用將獲全額退回至郵輪信用額用作預訂於 2022 年 5 月 31 日前香港出發之任何航次。

互通香港與新加坡的「空中旅遊走廊」可能無望

而互通香港與新加坡的「空中旅遊走廊」（travel corridor），原名為旅遊氣泡（travel bubble）計劃，很有機會因新加坡的反彈疫情而一再延期，而且近日新加坡擬放棄以「清零」為目標，繼續通關很有可能會為香港帶來防疫缺口。《香港01》正等待商經局進一步的回覆，與新加坡的旅遊氣泡是否繼續。