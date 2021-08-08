全港首個資優國際課程　發展學生個人興趣　可按能力跳級

資優生也需識別及專門培訓，才華方不會被埋沒，然而，香港一直缺乏完整性的資優模式來培訓學生，部分就讀傳統學校的資優學生，常常感到要花費大量時間學習已有知識。因此，有學校推出全港首個全日制可跳級式資優類教育課程，望能因材施教。



崇正中學新學年將首次在本港推出全日制可跳級的跨越式完整中學課程，希望發掘及開拓學生優勝之處。課程以英國中學IGCSE(GCSE)及AL(GCE)為主，提供year 7至year 13級別。等同於中一至中七級別，學生只要通過學校內部考試及一套團隊製造的專門考核，就有機會跳級，以更短的年期完成整個中學階段的學習。

以英國中學IGCSE及AL為基礎的「資優班」中學課程，分為Year7至Year13。學生只要通過一系列理解、記憶和表達能力評估，即可入讀「資優班」；若提早完成ISCSE課程，更可跳級到AL。

10歲的柯熙町，記憶力及理解能力比同齡同學高，且能舉一反三。然而，從前在正規學校，家課都以抄寫為主，家課量之多，甚至要做到深夜，但他自覺已掌握了相關知識，「我都識啦 點解要做咁多次。」

課堂上經常被老師投訴「發白日夢」，但其實柯熙町已懂得大多數教學內容，覺得上課太沉悶。在接受資優式教學後，只要老師教授高階課程時，他都會特別專注和雀躍，對一些不懂及喜愛的內容特別感興趣。

資優生能力或許比人強，但跳級面對高齡同學或未必能融入，崇正中學稱，教師會針對學生個別情況給予輔導，強調跳級不一定為了更快升學，而是讓同學可用多出的時間發展個人興趣。