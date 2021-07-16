資優教育學苑9月推師徒課程　盼培訓資優生成不失社交能力的專家

專門為10至18歲資優生提供免費培訓的香港資優教育學苑，將在新學年推行課程改革，推行「人才培育規劃」，邀不同行業的專家加入，提供數以年計的師徒課程。更有系統培育資優學生，令他們有更清晰的發展路向，日常亦懂得與人溝通。



香港資優教育學苑今日（16日）召開記者會，公布今年９月起會推出「人才培育規劃」。（受訪者提供)

香港資優教育學苑今日（16日）召開記者會，主席林曉鋒宣布，今年9月將推出人才培育計劃，邀請了不少專業人士、學者及不同行業的傑出人士合作，提供師徒課程，希望資優生在探索到興趣及才能，可以發展其能力，漸漸培訓成專家，故日後培訓會較現時更有規模及有系統。

應科院署理聯席行政總裁兼首席科技總監許志光說，將與學苑合作，希望及早提升學生對創科的認知和興趣，協助擴大香港的科技人才庫。

最多資優生投身醫護、教育行業

學苑早前推行為期兩年的人才培育先導計劃，包括STEM、人文學科和領袖培訓。學苑院長黃金耀說，不少參與學員的社交能力有所提升，亦認清了未來發展的路向。大部份學員都期望有工作體驗，當中科學（物理及化學）、社會科學（商業、金融、經濟和心理學）較為熱門。至於科學、社會科學及醫學亦是深受學員歡迎的大學課程，而投身的職業中以醫護行業是最多人選擇，其次是教育行業。

蔣咏真（左一）是參與人才培育先導計劃的學員之一，她形容師徒計劃下有人一對一指導，比傳統一般上學的「被動學習」模式更方便探索。（受訪者提供）

學員：師徒計劃比上學「被動學習」更好

先導計劃參加者之一的蔣咏真，十分熱愛物理，更是黃金耀的「徒弟」，她早前與四名隊友一起參加了由以色列戴維森研究所舉辦的「破解保險箱」國際物理錦標賽2021，嬴得全球第三。

蔣咏真說，師徒計劃下有人一對一指導，比傳統一般上學的「被動學習」模式更方便探索，而個人專題習作既提升策劃解難能力，亦加強她時間管理及自我激勵的能力。

香港資優教育學苑在2008年成立，現時是教育局資助機構，專門為10至18歲香港資優生提供免費培訓。2021年初學苑與中學合作，在沙田、將軍澳及元朗成立了資優教育衛星中心，希望更方便同學參與。