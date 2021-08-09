教育界10個校長會聯合呼籲　促立法會盡快落實全面禁止電子煙

教育界10個校長會今日（9日）召開記者會，促請立法會盡快通過《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品。

香港津貼中學議會主席劉振鴻表示，學界非常關注另類吸煙產品對學童的影響。他強調，作為一個負責任的香港人，不能以犧牲年輕人健康為代價以換取經濟利益。



教育界10個校長會今日召開記者會，促請立法會盡快通過《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品。（黃穎津攝）

校長憂電子煙如「流行病毒」 研究顯示加熱煙危害較大

近年來，市面上出現各種另類吸煙產品（包括電子煙、加熱煙及草本煙），這些產品往往以文具、玩具等形式包裝，並制定針對兒童及青少年的銷售策略。根據政府統計處《主題性住戶統計調查第70號報告書》，在15歲或以上人士中，現時吸食電子煙及加熱煙比率分別只有0.1%及0.2%，但中學生使用比率已高達0.8%及0.5%，可見另類吸煙產品對兒童及青少年具一定吸引力。政府中學校長協會主席黎妙儀表示，若無嚴格規管，另類吸煙產品會在青少年間迅速興起，她形容：「會好似流行病毒咁一發不可收拾。」

香港資助小學校長會主席鍾麗金亦指出，據香港大學早前發表有關加熱煙的研究，比較單一吸傳統煙的中學生，單一吸加熱煙的呼吸系統徵狀風險高近五成（46%），可見加熱煙所帶來的健康風險可能高於傳統煙。

校長：不能以犧牲年輕人健康為代價換取經濟利益

有見及此，為保護兒童及青少年健康、預防他們受新型煙誘惑染上煙癮，香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港中學校長會、香港資助小學校長會、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會、香港直接資助學校議會、政府中學校長協會及官立小學校長協會聯合呼籲政府及立法會盡快通過《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品。

香港津貼中學議會主席劉振鴻表示，已有不少數據顯示加熱煙及電子煙危害，惟有關草案已拖延2年，至今立法會仍在審議。現時坊間更有意見，指政府可只對另類吸煙產品作有限度規管代替全面禁止。劉振鴻強調，作為一個負責任的香港人，不能以犧牲年輕人健康為代價換取經濟利益。他稱：「希望立法會或相關人士，要清楚經濟唔係香港全部，年輕人健康先係我哋最緊張、最關心嘅野。」