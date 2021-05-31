吸煙與健康委員會指中小學生吸電子煙比率創新高　主席：數字驚人

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 21:20

近年吸食電子煙和加熱煙有年輕化趨勢。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（31日）出席「世界無煙日」活動時表示，吸電子煙的中小學生近年創新高，令不少家長震驚，他呼籲立法會議員不受商業行為影響，盡快通過全面禁止電子煙及加熱煙條例草案，以保障市民健康。

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電子煙氣味較一般煙草少 家長不易察覺

統計處數字顯示，2019年曾經吸食電子煙的小四至小六學生比率達1.4%，另有2.3%的中學生曾經吸加熱煙。湯修齊形容數字「驚人」，亦令不少家長震驚。他指出，電子煙外型如一般電子產品，吸食電子煙的氣味較一般煙草少，家長不易察覺。

湯修齊呼籲立法會議員不受商業行為影響，盡快通過全面禁止電子煙及加熱煙條例草案，保障市民健康。（鄭子峰攝）

促政府盡快立法禁電子煙

《全面禁止電子煙及加熱煙條例草案》去年未獲立法會通過，湯修齊呼籲立法會議員，為市民及青少年健康著想，亦為減輕公營醫療負擔，不要受商業行為影響，盡快通過草案。

陳肇始引述研究指新冠肺炎確診者，吸煙者病情惡化的機會機會可較非吸煙者高出一至兩倍。（鄭子峰攝）

陳肇始：戒煙可助預防感染新冠肺炎

食物及衞生局局長陳肇始透過視像參與活動，她引述研究指新冠肺炎確診者，吸煙者病情惡化的機會機會可較非吸煙者高出一至兩倍，勸籲市民在疫情下盡早戒煙。

陳肇始指，吸煙增加雙手接觸面部、口部次數，增加感染風險，戒煙可助預防感染新冠肺炎，但指最有效預防方法是接種疫苗。

陳漢儀表示，署方會在6月推出「戒煙月」活動，鼓勵吸煙人士堅持無煙4星期，以助吸煙人士徹底戒掉煙癮。（鄭子峰攝）

衞生署6月推出「戒煙月」

衞生署署長陳漢儀表示，署方會在6月推出「戒煙月」活動，鼓勵吸煙人士堅持無煙4星期，以助吸煙人士徹底戒掉煙癮。疫情下市民未必可經常到訪戒煙服務中心，陳漢儀稱，市民可利用衞生署的「寄住戒」服務，以郵寄方式獲得戒煙輔助藥物，配合電話或戒煙應用程式跟進戒煙進度；有需要市民可致電熱線電話1833183查詢。

林大慶表示，運動不但可增加心肺功能，改善身體狀況，並可分散戒煙者注意力，減少退癮時的不適感。（鄭子峰攝）

香港大學公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶在會上示範有助戒煙的健體運動，他表示，運動不但可增加心肺功能，改善身體狀況，並可分散戒煙者注意力，減少退癮時的不適感。