中環灣仔繞道｜去年叫停建花槽　下周日東廊西行段4線通車

中環灣仔繞道已通車近兩年，但相關的工程仍在進行中，當中東區走廊連接路的西行線高架橋，一度計劃改建為花槽，令行車線由現時4條縮減至3條，引起駕駛者不滿。路政署及運輸署其後「跪低」恢復西行4線行車。東區區議員仇栩欣於facebook表示，有關路段將在8月15日完成工程，終可4線全面開通。



東區走廊西行線將於8月15日早上6時4線全面通車。（仇栩欣facebook圖片）

路政署於2019年中環灣仔繞道路段通車後，同年展開東區走廊連接繞道路段的美化工程，但工程動工後，被市民發現東區走廊西行路線近繞道出入口附近，將減少一條行車線並改建為花槽及隔音屏，令塞車問題加劇。後來路政署與運輸署再向區議會呈交工程優化的諮詢文件，取消在興建花槽計劃，保留現有隔音屏。

【東廊花槽】路政署運輸署「跪低」 取消東廊建花槽恢復四線行車

當區區議員仇栩欣在facebook中指出，有關路段完成工程，將在下周日（15日）西行段4線全線通車，期望早上使用東廊上班的市民有少許幫助，毋須每日早上都要塞車約10分鐘。

路政署及運輸署當時解釋提出優化方案的原因，是指在繞道通車後，東廊西行橋面１前往九龍中、跑馬地及經興發街往銅鑼灣方向的行車線在不同時段出現車龍，形成交通樽頸，影響東廊西行交通情況。

而同路段的東行方向，路政署原來亦擬在東行橋面花槽設置於隔音屏障內，永久道路由三條縮減至兩條行車線，後來路政署亦表示，興發街上東廊東行橋面的位置，會因轉換行車線而減速造成交通擠塞，亦叫停有關計劃。