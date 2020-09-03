東區走廊行人板道深化方案擬設開合橋　增至6個觀景台

東區走廊以下行人板道討論多年。土木工程拓展署去年底委聘工程顧問，開展擬議板道的設計工作，並按收集到的意見深化方案，決定將位於北角汽車渡輪碼頭及北角消防船碼頭之間的一段板道水平，降低至水面以上約5.5米，並會為擬議板道建造6個觀景台，以方便市民欣賞維多利亞港景色。 署方指，計劃於 2021 年下半年為工程尋求立法會撥款，目標於 2021 年內開展建造工程，並於 2024 年年底始分階段完成擬議板道。

行人板道於油街連接點的模擬圖。（區議會文件）

擬議板道長約2公里，寬度最少10 米，共分為東、西兩段。從油街至糖水道為西段，長約0.7公里；從電照街至海裕街則為東段，長約 1.1公里。在兩段之間，會由一段長約 0.4 公里的北角海濱花園連接。

當板道完工後，可連接西環石塘咀至筲箕灣愛秩序灣的相關海濱，提供總長約 12 公里連貫的海濱長廊。

將增加親水性

根據深化方案，就行人板道的走線經過北角消防船碼頭，顧問與消防處同意，將擬議板道與北角消防船碼頭之間的高度，由原來的 3.5 米，降低1米至2.5米，相應降低板道的坡度，並增加東段的親水性。

此外，位於北角汽車渡輪碼頭，以及北角消防船碼頭之間的一段板道，其水平會降低至水平基準線以上約5.5米。而署方亦會進一步降低擬議板道的坡度至少於3%，至於連接點的坡度亦會降低至 5%。

近北角消防船碼頭的模擬圖。（區議會文件）

署方將建造合共三條開合橋，包括兩條位於主板道，和一條位於連接點的開合橋。（區議會文件）

建造合共三條開合橋

為配合降低水平後的擬議板道，署方會建造合共三條開合橋，包括兩條位於主板道，以及一條位於連接點的開合橋，讓船隻在有需要時，可進出擬議板道以內的近岸水域，進行緊急救援行動和日常的維修及保養工程。

沿行人板道連接橋上之擺動式開合橋。（區議會文件）

將建設6個觀景台

此外，署方將會在東區走廊現有的防撞保護樁柱上的空間建造觀景台，並額外增設兩個觀景台，為擬議板道建造合共6個觀景台，以方便市民欣賞維多利亞港景色。