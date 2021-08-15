赤柱染疫外傭同住家人曾到區內美國會　會所今起禁監測期會員進入

政府打疫苗減檢疫日數制度「崩坍」，一名美國返港的外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒。她在酒店檢疫七日後返僱主的赤柱獨立屋，於區內有俱樂部的私人會所美國會（The American Club Hong Kong）昨向會員發電郵，指出患者同住家人曾短暫到過赤柱會所，今日（15日）起加強防疫規定，所有會員、訪客及其同住人士，在家隔離及自我監測期間都禁止進入會所。現場所見，會所不時有私家車出入，有職員表示沒有確診者到訪過。



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會所美國會向會員發電郵，首先指出會所並沒有被政府要求納入強制檢測場所，指染疫外傭同住家人曾短暫到過會所，但稱暫時安全，由於現時有不少會員都從海外回港，會所今日起加強防疫措施。

．從海外返港人士：所有會員、訪客及其同住者，未完成家居隔離及自我監測期前，不能進入會所 ；

．被要求強制檢測者：已接種疫苗人士獲得陰性結果後，才可進入會所；未接種疫苗人士，要等待14日後才可進入會所。

《香港01》記者到位於大潭的美國會，會所內仍有會員，不時有私家車、的士出入。（黃偉倫攝）

美國會赤柱會所：無確診者到訪

《香港01》記者今午到位於大潭的美國會赤柱會所，今日有會員進入，不時有私家車、的士出入。會所一名職員表示，據其了解未有確診者到訪。他續稱，會所一直以來呼籲，如會員確診、成為緊密接觸者，或需要隔離，就暫時不要到會所。

外傭病毒量非常高並具傳染性

38歲外傭（編號：12032）8月1日從美國返港，昨日列為確診。她在6月18日離港赴美，7月29日回港前在當地抽血檢血清抗體，樣本再送回本港化驗室檢測，結果血清抗體呈陽性，即代表有抗體，因此8月1日坐CX883航班從美國來港，在香港機場又檢測陰性，獲准只需在酒店檢疫7日，隔離過後便可在社區自由活動，但仍須自我監測7日及按時做病毒檢測，因此才由她所交的第12日樣本，發現對病毒呈陽性，並驗到有L452R變種病毒。據了解，其樣本CT值為16.5，即病毒量非常高具傳染性。