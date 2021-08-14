准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴　專家轟港府政策過時恐致災難

一名38歲、住赤柱豪宅外傭初步確診，她4月時在香港完成接種復必泰疫苗，6月前往美國，8月1日返港，由於血清有抗體，獲准在酒店檢疫大減三分二至僅7天便可回家，結果前天（12日）所交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。

這是食物及衞生局推出「疫苗氣泡」入境檢疫制度後，首宗已打針人士獲縮短檢疫期，但又感染新冠肺炎，並將病毒帶入社區的個案，再有「氣泡」爆破。政府專家顧問許樹昌稱，個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天。

呼吸系統科專科醫生梁子超就炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期，「必然會造成災難，係不負責任」，建議政府即時收緊政策，即使已完成接種疫苗，也應最少隔離14天。



▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



必然會造成災難……香港始終會因為錯誤政策而淪陷。 呼吸系統科專科醫生梁子超

許樹昌：應檢疫14天 美國需改為高風險地區

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，變種病毒已扭轉疫情形勢，這宗個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天，而且美國疫情嚴重，應歸類為高風險地區，而非中風險。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這宗個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天。（資料圖片／李澤彤攝）

梁子超就稱，港府推出疫苗氣泡時，Delta變種病毒未肆虐，但現時Delta蔓延全球，疫苗氣泡的政策已經過時，對本港社區造成大風險，「必然會造成災難……香港始終會因為錯誤政策而淪陷。」

他指出，內地爆發Delta變種病毒，已有個案顯示潛伏期可以多於14天；本港亦有多宗輸入個案驗出疫苗抗體；以色列即使已達群體免疫，但確診個案仍有每天數千宗，甚至接近疫情高峰期，種種數據都反映政策有不當之處，但政府仍然視若無睹，是不負責任。

梁子超：如果有一宗個案，都很易造成第五波

梁子超認為，現時於機場、乘坐航班時感染的風險也很高，因此部分入境者於抵埗時檢測屬陰性，而潛伏期亦可能會超出7天檢疫期，故檢疫期僅有7天是不足夠。他建議政府即時收緊政策，最少也應檢疫14天才安全。

對於這宗個案，梁子超稱她進入社區時間不算太長，但活動範圍廣泛，希望未造成大型傳播，而政府需及早攔截傳播，每天檢測其密切接觸者，若發現呈陽性，便應繼續追蹤下一代接觸者。他又指出，現時香港有展覽等的大型社區活動，如果有一宗個案，都很易造成第五波，必須大量檢測，如有新個案出現，便應考慮收緊防疫政策，「一個星期已經可以傳三代。」

梁子超炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期。（資料圖片）

患者居赤柱村道獨立屋 6日間蹤跡遍港島多處

這名初步確診的38歲女子是一名外傭，居於赤柱村道一獨立屋。她於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭航班CX883返港，她於7月29日的出發前檢測結果呈陰性。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測，結果呈陰性。

她於4月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗，抵港時持有3個月內獲香港政府認可化驗所發出的血清抗體測試陽性結果。她沒有病徵，於檢疫酒店完成7天隔離，第12天（8月12日）的樣本呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。中心將此個案列作初步確診輸入個案。

她進入社區後曾到灣仔八方雲集、入境事務大樓、赤柱廣場、香港網球中心，也曾乘坐260號巴士和40號小巴。

美國僅屬中風險地區 政府：評估與港社會經濟相關因素

雖然美國近期疫情反彈，但在本月9日之前，仍列為風險組別B地區（本月9日起改稱中風險地區）。已完成接種疫苗返港人士，酒店檢疫由原本需21日，減至14日，若能出示近三個月在港進行的血清抗體測試陽性證明，酒店檢疫再縮至7日，其後7天象徵式自行監察，以及在第12日再交樣本檢測。

政府公布風險區ABCD改為高中低制度後，連日來受到質疑。食物及衞生局在本周一晚（9日）特別發文反駁，強調「政府一直以科學為本採取嚴謹的入境防控措施」，包括登機前、到港後、檢疫期內及檢疫期完結後都有多次檢測，並按疫情適時調整，以建立外防輸入的抗疫屏障，「就有評論指對從海外抵港人士實施強制檢疫新安排為放寬，政府發言人指出有關評論是出於誤解」。至於新安排下的中風險B組指明地區，屬原有B組及C組指明地區，其強制檢疫期及檢疫安排與原有安排並無改變。

局方當時指會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。