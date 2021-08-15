調查：劏房租金6年升36%　住戶入息遠遠「跑輸」　濫收水電猖獗

葵涌劏房居民大聯盟今日（15日）公布新一輪劏房開支調查結果，發現區內受訪劏房最新的平均租金為4,932元，對比6年前數據，租金升幅逾三成，而私樓劏房的一人住戶，住屋開支更佔入息逾一半。

有劏房戶表示，現時一家六口居於120呎空間，單位擺放了雪櫃及床後，只剩不足50呎空間活動，雖然業主多年沒有加租，但濫收水費的問題未有改善，一家生活困苦。



葵涌劏房居民大聯盟在2020年7月至今年5月期間，共訪問了1,445位葵涌不適切居所租戶，當中包括住於天台屋、板間房及工廈劏房等住戶。

結果發現，2021年整體住戶平均每月入息及平均每月租金，分別是12,376元及4,932元。聯盟比較2015年數據後發現，雖然住戶平均每月入息上升了17%，但租金卻增加了35.9%，收入升幅「跑輸」租金升幅。

調查又發現，私樓劏房一人住戶的情況最嚴重，他們平均每月入息約8,264元，但平均每月只是租金及水電費開支已達4,429元，住屋相關開支佔入息逾一半，達53.6%。

濫收水電情況嚴重 水費開支6年升3成

至於水電費，不少租戶被濫收費用。水費方面，2021年的受訪住戶平均每立方米水收費達15.6元，較6年前高近3成。不過，根據水務署的官方水費定價，首12立方米水數免費，次31立方米的用水量則每一立方米收費為4.16元，即現時收費較官方高出近3倍。

在電費方面，最新平均每度電收費約1.52元，較6年前多9.21%，但參考中電收費，首400度電計，每度電僅收0.87元。

一家六口戶捱貴水費：擔心新業主加租所以無搬走

譚先生一家六口正居於120呎劏房，單位擺放了雪櫃及床後，只剩不足50呎空間，雖然曾打算租住較大的單位，但譚先生是一家的經濟支柱，由於害怕新業主會加租，故一直未有搬走。

另外，立法會早前通過條例草案，以規管劏房濫收水費問題。不過，譚先生的劏房每立方水費仍收20元，未見有改善。不過，他指業主已很好，至今已兩至三年未有加租。

葵涌劏房居民大聯盟成員余文彥表示，劏房租務管制應設立起始租金，而加租幅度亦應設為3至8%。她又指，現時現金津貼試行計劃未有涵蓋非長者一人申請戶，使不少基層無法受惠，同時建議應恆常化相關計劃，以舒緩基層住戶的住屋壓力。