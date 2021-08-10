逾七成劏房戶指租管加幅上限過高　盼政府控制在5%以內

本港劏房問題嚴重，上月大埔劏房的奪命火再度令市民關注不適切住所。日前政府宣布劏房租務管制最快於今年年底或明年初落實，有團體在大埔和北區進行調查，發現近七成半受訪者認為在兩年租期完結後，租金加幅15％為上限是過高，令他們難以負擔。有劏房戶認為，租務管制的原意是好，但對住戶的保障仍有不少改善空間，希望政府能調整至5%以內，以適切他們的需要。



基督教香港信義會上月透過電話、面談及問卷形式，對大埔和北區區內150個劏房家庭的情況及對租管的看法進行調查，當中有24位受訪者與調查團體進行焦點小組，表達更詳細的看法。大多受訪劏房家庭居住人數為2至3人，住所單位主要是分間樓宇單位，面積介乎81至120呎。89％受訪者表示，現時租金佔家庭總收入多於三成，更有49％受訪者的租金支出達總收入一半以上，可見受訪家庭的主要經濟壓力來源便是房租。

調查顯示，有近半受訪劏房戶（49％）不知道政府已完成租管的可行性研究報告。在受訪者得知租管詳情後，有67％不同意租管下的「2＋2」4年租約期的建議，並有75％認為在2年租期完結後，租金加幅以15％為上限過於高，令他們難以負擔。73％受訪者認為加幅保持在5％以下才較為理想。調查亦發現，劏房戶對於租管有不同憂慮，主要擔心業主會在此期間加租（50％）以及因加租問題需要搬遷（21％）。

劏房戶因租金及環境問題 須不停搬遷

住在大埔劏房的阿蘭曾因業主加租以及居所環境問題，4年內搬過3次。阿蘭指，前兩次住所環境都不太理想，其中一次單位面積較小，更有老鼠為患。雖然環境較差，但礙於經濟狀況，阿蘭一家也只能忍耐。待租約期滿後，業主隨即加租，加幅更接近兩成，最終她只能另覓地方搬遷。

阿蘭和兩個女兒曾居於有鼠患的劏房。（曾鳳婷攝）

其後，阿蘭搬到同區三樓的劏房單位。由於住所位於餐廳之上，油煙會直衝單位內，窗戶長期也不能開啟，環境變得焗促，空氣不流通亦令孩子容易生病。阿蘭決定再次搬屋，惟因業主投訴小朋友塗污牆壁，並把阿蘭三個月的按金及上期租金共約1.8萬元全數沒收，作為還原牆壁之用。阿蘭十分徬徨，因為她需要取回按金，才能繳付下一份租約相應的費用。阿蘭最終在朋友協助下還原牆壁，並向業主成功取回按金。

現時，阿蘭和兩個女兒居於天台9樓，少於100呎的單位需月租6,100元。雖然住所環境有所改善，但阿蘭在日常生活上仍需要面對不少問題。去年爆發疫情後，為減少外出次數，不少市民會選擇一次過採購大量日常用品，阿蘭亦不例外，但她居於天台9樓，一周平均有4天需要拿著大量糧食及重物，走9層樓梯回家。日積月累之下，阿蘭手部出現勞損情況。

促當局將住戶搬遷費納入考慮範圍

阿蘭擔心在明年租約完結後，會因租金問題需要再次搬走，「因為我租嗰陣係疫情，所以個業主肯平租啲，不過佢都講到明，完租後一定會加租」。對於租管，阿蘭認為原意是好，但對於加幅上限達15％，她則表示，「加幅太高，要加成900蚊！」如果住戶選擇搬走，搬遷費亦是另一種負擔，以上次阿蘭搬家為例，在同區附近位置亦要花上3,800元，故她希望當局能把這些因素也納入考慮範圍，並把租金加幅控制在5％以內。

另一個劏房戶則是一家三口住在不足100呎的阿林。過往阿林的居所租金由3,600元加至4,300元，今年6月，她遷到隔壁同為劏房的單位，卻被中介濫收1,000元續約費。阿林指，過往每兩年續約時，中介都會收一次續約費。雖然如此，但因為單位的租金便宜，她亦擔心搬遷會衍生其他支出，故一直居於原處。現時一家三口需全睡在碌架床上，睡在上層的大兒子，更飽受天花漏水及掉灰困擾，令他出現過敏情況，需定期覆診及吃藥治療。

劏房拖板插滿大型電器電線成火災隱憂

阿林不足100呎的家，有兩個插滿電器的拖板，其中一個更是插滿大型家電的電線，例如冰箱、電池爐和洗衣機等。阿林擔心拖板會因負荷過高而釀成火災，故她於夜間亦會提高警覺，「出面個木門，我長期都唔會關，會留條罅，有咩事都可以即時逃生」。阿林表明不歡迎實行租管，認為租金加幅15％過高，她認為劏房環境及安全隱患多，希望政府能投放更多資源，協助改善住戶這些問題，以及設立相應制度，保障住戶安全。

從亡父中接手管理物業、在大埔區擁有18個劏房套房的業主劉小姐坦言，租管的推出對她影響不大，因為她過往也不是經常加租，她的租戶平均七至八年才會被加租一次，而每次加的幅度也不大。她認為租客只需要為人老實及準時交租，加幅都可商量，「有啲老租客，十年先加佢一次，都係因為租得太平啦，無得唔加，所以咪加少少」。

現時劉小姐持有的劏房平均放租約4,000多元，已翻新的單位則會較高租金，但也較區內的市價低，「呢幾年市道唔好，其實我都想加租，但會唔好意思，望到佢哋咁困難，根本講唔出口」。不過，劉小姐得知有業主會視乎市況，幾個月或一年便會加一次租，她認為在租管推行後，或可減少這些情況，惟不能避免有些業主會把起始租金提高，以及在續約時加盡15％上限。

劏房業主劉小姐認為劏房的存在源於社會問題。（曾鳳婷攝）

劉小姐認為劏房的存在源於社會問題，她形容劏房是過渡房屋的一種，惟其安全值得留意。她憶述多年前曾有一個出租單位的住戶，因使用瓦斯爐，意外釀成火災，所幸最終租戶沒有受傷。事後，她意識到在單位內使用瓦斯爐的危險性。自始她向所有單位提供電池爐，並在合約中列明不能使用瓦斯爐，以降低失火風險，她亦會時常提醒住戶不要把雜物放到走火通道。

組織促政府就租管多加宣傳

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心主任黃新珠表示，調查期間，發現有不少劏房戶並不知道政府已完成劏房租管的研究報告，亦不了解當中的內容，「你講加15%，其實大家唔係好明係幾多，當講1,000蚊會加150蚊，佢哋就會有個概念」。她建議政府應針對租管多加宣傳，並應在劏房密集的地區進行解說，以及舉行民間諮詢會，提供平台讓劏房戶發表意見。

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心主任黃新珠表示，調查期間，發現有不少劏房戶並不知道政府已完成劏房租管的研究報告，亦不了解當中的內容。（曾鳳婷攝）

在劏房租金面，黃新珠認為應把租金調整上限定於不多於10％，以及參考差餉物業估價署各類單位的平均數據，制定一個能平衡業主及租戶利益的起始租金參考水平，避免在條例正式生效前，有業主大幅加租的局面出現。在租約中亦應列明各種情況下，例如維修保養的責任誰屬，設立相應機制作跟進處理。

黃新珠提到，以往劏房業主巧立名目，濫收雜費的情況不時發生。當中以水電費最為普遍。她解釋，因劏房大多共用同一個水電錶，住戶無從得知真實用量，故鼓勵業主安裝獨立水電錶，並以較公平的實報實銷方式收費。