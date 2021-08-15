確診外傭美國抽血空運本港栢立化驗所驗抗體　當局急改須本地採樣

帶有變種病毒外傭走入社區，她在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期減至七日，食物及衞生局昨日（14日）才稱不接受在香港以外抽取的血液樣本。據了解涉事化驗所為栢立醫學化驗所，衞生署證實消息，並「補鑊」修訂指引，列明樣本須於香港棌集，測試由獲認可醫務化驗所進行。



有業界人士稱化驗所未必得悉樣本來源，可能是海外化驗所聯絡相熟的香港醫生，再由醫生轉介到本地化驗所，又認為政府早前的指引不清晰才惹混亂。



帶有變種病毒外傭走入社區，她在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期減至七日。（資料圖片）

業內人士：或經香港相熟醫生轉介栢立檢測

爭議源於38歲的女傭（編號：12032）在海外抽取血液後，再寄回香港交由檢測商化驗，令人憂慮血液樣本有「頂包」漏洞，藉此減少檢疫期。

有不願具名的業內人士透露，栢立醫學化驗所為該女傭，接收其在美國抽取的血液樣本再做抗體檢測。不過，該消息人士又表示，化驗所未必知悉樣本來源，「海外化驗所可能會寄畀香港相熟醫生，再轉介比本地化驗所，所以間化驗所未必知個樣本係海外嚟」。

▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



栢立收費500元 衞生署原指引不清被鑽空子

該人士指出，本港不時會將樣本寄到海外化驗，主要用作醫學用途，但現時檢測抗體可以減少檢疫日子已提升至政策層面，當局認為「唔可以再靠個信字」，因此收緊至「香港抽樣本、香港檢測」的要求，但此前未有清楚說明才導致事件，相信不會再出現同類情況。

栢立提供抗體測試服務，市民可到該公司採集血液樣本，第二個工作天便從電郵及短訊獲發檢測結果，收費約500元。

衞生防護中心表示，該名外傭跟僱主及僱主女兒一同從美國返港，同住者已被列作密切接觸者，外傭7月27日在美國化驗所抽血再送往香港交由栢立醫學化驗所檢測。食衞局昨日表明，以海外抽血樣本用作減少檢疫期不能接受。

已打疫苗兼有抗體 檢疫日數減三分二

政府將海外地區疫情以高、中、低風險劃分，中風險地區抵港者若接種新冠疫苗，並在香港驗到有抗體，檢疫日子由原先的21日大減至7日，即減少三分二，離開酒店後只需自行監察多7日及再多次檢測，等於提早「放監」。近日日增逾十萬人確診的美國，只被列為中風險地區，今次爭議源於38歲的女傭（編號：12032）8月1日從美國返港，她早前已完成注射疫苗，更在美國抽血將樣本寄回香港化驗所做抗體檢測並呈陽性，只須隔離7日，之後便可在社區自由活動。

不過，該外傭抵港後第12日依時做新冠病毒檢測，卻發現染疫更帶有L452R變種病毒，據悉樣本CT值更達16.5，即病毒量非常高具傳染性。事件揭發其血液樣本在美國抽取，再寄回香港檢測。

▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼

